Las inversiones de la Junta en centros educativos de Las Gabias (Granada) rondan los 4,8 millones de euros

La delegada de Desarrollo Educativo de la Junta en Granada, María José Martín, en el centro en la imagen, ha estado acompañada por la alcaldesa de Las Gabias, María Merinda Sádaba, a su derecha - JUNTA

LAS GABIAS (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha presentado en el Ayuntamiento de Las Gabias el balance de las inversiones realizadas por la Administración autonómica en materia educativa en este municipio del área metropolitana de Granada y sus anejos desde 2019, que alcanzan ya casi 4,8 millones de euros.

Al acto también han asistido la alcaldesa de Las Gabias, María Merinda Sádaba, y representantes de la comunidad educativa local, según ha precisado la Junta en una nota de prensa tras la visita de la delegada de Desarrollo Educativo.

En su intervención, la delegada ha destacado que "este balance no es solo de cifras, sino de compromiso, progreso y futuro. Refleja la firme apuesta de la Junta por una educación pública de calidad en cada rincón de Andalucía y, de forma muy especial, en municipios como Las Gabias".

Uno de los ejes principales de la inversión ha sido a través de Agencia Pública Andaluza de Educación, que ha supuesto más de cuatro millones de euros para ejecutar nueve actuaciones en centros como el CEIP Pilar Izquierdo, CEIP El Torreón, CEPR Nuestra Señora de las Nieves y el IES Montevives.

Estas intervenciones han permitido "ampliar espacios, modernizar instalaciones y mejorar la sostenibilidad de los edificios educativos. "Son intervenciones que perduran en el tiempo y que transforman el día a día del alumnado y del profesorado", ha señalado Martín.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de una estrategia continuada que suma más de 72,9 millones de euros invertidos en el área metropolitana de Granada desde 2019. La Junta ha destinado más de 352.000 euros a la creación de aulas digitales en seis centros educativos del municipio, dotando a los estudiantes de herramientas tecnológicas adaptadas al siglo XXI.

Además, se han invertido más de 158.000 euros en gastos de funcionamiento para garantizar la calidad operativa de los centros, y más de 103.000 euros en proyectos de confort térmico en cinco colegios e institutos, mejorando el bienestar y la eficiencia energética. "Hemos atendido lo esencial: que el frío y el calor no sean un obstáculo para aprender, y que nuestros centros funcionen con normalidad y calidad", ha afirmado la delegada.

En colaboración con la Diputación de Granada, se han destinado casi 48.000 euros a la conservación de la Escuela Infantil La Ermita. Asimismo, a través de los fondos de inversión y el programa 'Mejora tu centro', se han invertido cerca de 60.000 euros en el IES Montevives para la modernización progresiva de sus infraestructuras. En equipamiento inventariable, la inversión supera los 27.000 euros en distintos centros de Las Gabias e Híjar.

La delegada ha subrayado que esta inversión "es una clara declaración de intenciones: equiparar oportunidades, crear entornos educativos dignos, seguros y tecnológicamente avanzados, y construir futuro sobre el pilar más sólido que existe, que es la educación pública".

Martín ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y de la comunidad educativa local asegurando que "sin su trabajo diario y su compromiso, estas inversiones no tendrían el mismo sentido ni el mismo impacto".

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido la visita de la delegación territorial poniendo de manifiesto "las inversiones que el gobierno de Juanma Moreno ha puesto en funcionamiento en los centros educativos de Las Gabias", recordando en la visita que han hecho al CEIP Pilar Izquierdo de Híjar "las mejoras que el Gobierno autonómico ha realizado, modernizando la caldera y la cocina del centro o con la puesta en marcha de inversiones concretas que ayudan a todos los colegios de Las Gabias".

Sábada también ha recalcado que son "acciones que reclamaba la propia comunidad educativa del centro y que ahora disfrutan gracias a que la Junta de Andalucía escucha, atiende y soluciona las demandas de los vecinos de cualquier municipio andaluz".