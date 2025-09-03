José Ángel Aparicio toma de posesión como nuevo delegado de Educación y Universidad de la Junta en Cádiz

CÁDIZ 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha asistido a la toma de posesión del nuevo delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Cádiz, José Ángel Aparicio, al que ha dado la enhorabuena por asumir un trabajo "tan maravilloso" como es la educación, en el que "somos responsables del futuro de los niños andaluces".

Según ha indicado la Junta, también ha destacado la importancia del trabajo en equipo y de la coordinación entre las ocho provincias para diseñar las mejores políticas públicas de educación. Castillo ha recordado que el sistema educativo andaluz es uno de más grandes que hay en Europa, con 1.800.000 alumnos, 107.000 profesores en la enseñanza pública, 16.000 en la enseñanza concertada y 15.000 de personal de administración y servicios.

"No hay ninguna entidad, ni empresa, ni organismo en España y me atrevo a decir en Europa, que tenga la cantidad de personas dedicadas exclusivamente a llevar a buen puerto los procesos de enseñanza aprendizaje", ha afirmado.

Además, ha incidido en que la educación y las políticas sociales son prioritaria para el Gobierno andaluz, como se refleja en los presupuestos de la Junta, con un porcentaje del 63%.

Por su parte, la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha felicitado al nuevo delegado territorial "por esta nueva responsabilidad" y se ha mostrado "convencida de que su experiencia, no sólo en el ámbito municipal, también como docente y al frente de la dirección de un centro educativo, servirán para impulsar el trabajo y sacar lo mejor en cuanto a las competencias que asume".

El nuevo delegado ha manifestado que es "un privilegio" formar parte del equipo de la Consejería y ha afirmado que viene con "una mochila cargada de trabajo, de ilusión, de nuevos proyectos y con el objetivo de ayudar a conseguir lo que siempre hemos deseado todos los funcionarios de la enseñanza, una educación pública de calidad y equitativa".