Junta abre el el plazo para que los centros educativos se adhieran al Programa de Refuerzo estival

Centros docentes andaluces - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los centros docentes públicos andaluces tienen de plazo hasta el próximo 25 de abril para solicitar su adhesión al programa de Refuerzo Educativo en periodo estival para el curso 2025/26, organizado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

A partir del mes de mayo el proceso se abrirá para las familias y docentes, según se recoge en una nota de la consejería.

En concreto, los padres y madres podrán tramitar la inscripción del alumnado del 13 al 22 de mayo a través de la Secretaría Virtual de la Consejería o directamente en el centro docente solicitado en primer lugar.

En este mismo periodo, el profesorado interesado podrá formalizar su solicitud a través del Portal Docente.

Esta medida está destinada al alumnado de Educación Primaria y del primer ciclo de Secundaria que, tras la finalización del periodo lectivo, precisa refuerzo educativo en áreas o materias de carácter instrumental, así como apoyo en la organización del trabajo, mejora de los hábitos y técnicas de estudio y desarrollo de habilidades de integración y adaptación al grupo.

Asimismo, incorpora actividades orientadas al fomento de hábitos de vida saludable mediante propuestas de carácter lúdico- deportivo.

El Programa se desarrollará durante el mes de julio, en horario de mañana de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

El alumnado podrá participar en la primera quincena, en la segunda o durante el mes completo, teniendo prioridad quienes soliciten el periodo completo. Los grupos se organizarán por cursos o ciclos, con un mínimo de 5 y un máximo de 15 alumnos y alumnas.

Cada jornada incluirá talleres de Refuerzo Lingüístico, Razonamiento Matemático, Destrezas Lingüísticas en Lengua Extranjera (Inglés) y Actividad Físico-Deportiva y hábitos de vida saludable.

El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus.

La edición de este año es la octava convocatoria del programa, y desde su puesta en marcha en 2019, más de 55.000 alumnos de 1.640 centros docentes de las ocho provincias de Andalucía han participado en esta iniciativa junto a más de 9.000 docentes.

En la última edición fueron 335 los centros participantes, 18.495 estudiantes y más de 2.100 docentes, según la nota de la Junta.