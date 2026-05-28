La Junta lamenta que el agua desembalsada en Rules no llegue a los regantes por la "dejadez" del Gobierno

Labores de desembalse por aliviadero en la presa de Rules con la presencia de la consejera de Fomento, Rocío Díaz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en funciones, Ramón Fernández-Pacheco, ha lamentado que el agua que se va a desembalsar este jueves en la presa de Rules no llegue a los regantes de la Costa Tropical, sino que tenga que verterse al mar al no estar ejecutadas las canalizaciones de esta infraestructura hidráulica por la "dejadez" del Gobierno de España.

La presa de Rules, situada en la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas, se encuentra en estos momentos al 100 por cien de su capacidad, con 105,36 hectómetros de agua embalsada.

Son dos hectómetros cúbicos más que hace una semana, un incremento que se debe a las aportaciones de agua procedentes del deshielo de Sierra Nevada.

Este jueves se lleva a cabo labores de desembalse por aliviadero a las que ha asistido la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, quien ha denunciado "la mala gestión de los fondos por parte del Ejecutivo central lo que ha venido a perjudicar a los regantes".

En estos momentos, el caudal entrante es de 12 metros cúbicos por segundo. Al llenarse la presa y, tratándose de un aliviadero sin compuertas, el caudal de salida será similar una vez se estabilice, para ir disminuyendo progresivamente con el final del deshielo y de los caudales que aporta el Guadalfeo y sus afluentes.

Las lluvias que tuvieron lugar entre finales y principios de año han permitido que los embalses granadinos mejoren sustancialmente sus aportaciones y han aliviado la situación de los acuíferos, si bien la situación de sequía en esa zona ha alcanzado niveles muy preocupantes en los últimos años.

De ahí que la Junta destaque la importancia de que la presa de Rules, que se inauguró hace más de 20 años, pueda contar con las canalizaciones que permitan que el agua pueda llegar a los agricultores.

"El Gobierno andaluz mantiene su compromiso de colaborar en su ejecución, aunque teniendo muy presente que es de interés general del Estado", ha señalado Fernández-Pacheco, cuestión que comparte la consejera en funciones.

FONDOS "PERDIDOS"

La Junta afirma que está dispuesta a sentarse y a colaborar con los agricultores si no tienen capacidad económica suficiente, una vez que se ponga sobre la mesa el modelo de financiación, el proyecto, los plazos y el presupuesto, "aunque es el Gobierno de España el que tiene que dar una solución a esta situación".

El Ministerio prometió a los agricultores que iba a financiar el desglosado 3 (en la zona de Almuñécar) a través de los Fondos Next Generation, pero no presentó el proyecto a tiempo y esos fondos europeos, que estaban reservados para construir los desglosados que garantizarían que el agua de Rules llegara a los agricultores "se han perdido por su dejadez", ha apuntado el consejero.

LA PRESA SE LLENA

La construcción de la presa de Rules finalizó en 2004, y su embalse se llenó por primera y única vez en julio de 2010, culminando el programa de puesta en carga.

Desde entonces, las aportaciones recogidas en la cuenca no han permitido que el embalse volviera a llenarse a su máximo de capacidad, calculado en 105,4 hectómetros cúbicos

Junto a la presa de Béznar, regula el sistema Béznar-Rules, que suministra agua de abastecimiento a la Costa Tropical y al riego de unas 9.000 hectáreas de subtropicales, invernadero y huerta.

Anualmente se aportan unos 12 hectómetros cúbicos para abastecimiento y otros 70 u 80 para el riego, cumpliendo el régimen de caudales ambientales establecidos en el Plan Hidrológico.

La presa de Rules ha recibido desde febrero unos 212 hectómetros cúbicos, lo que hubiera permitido llenar el embalse más de dos veces.

Durante el episodio de borrascas combinado con fusión de nieve en Sierra Nevada, el embalse se hubiera llenado en dos días, por lo que se actuó aumentando el desembalse para mantener un nivel que permitiera absorber nuevas avenidas, con la seguridad de que el deshielo primaveral permitiría maximizar las reservas y aprovechar la capacidad del embalse.