Desarrollo Rural pagará en los próximos días más de 2,4 millones de ayudas al sector agrario

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SANTANDER, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria abonará en los próximos días más de 2,4 millones de euros de ayudas dirigidas al sector agrario.

Concretamente, este viernes, 29 de mayo, abonará 1,2 millones a 328 ganaderos por la ayuda de conservación de recursos genéticos, conocida popularmente como la de 'razas'.

Está dirigida a las explotaciones con ganado bovino de las razas tudanca, monchina y pasiega, así como a equinos de las razas monchina e hispano-bretón, con el objetivo de preservar el patrimonio genético y apoyar la sostenibilidad del sector.

Para poder acceder a esta línea, los ganaderos han tenido que asumir el mantenimiento del compromiso durante un mínimo de tres años, con un censo de las razas y especies indicadas, además de inscribir todos los animales objeto de la prima en el libro genealógico correspondiente y participar en un programa de cría oficialmente aprobado.

En cuanto a la ayuda, alcanza hasta 250 euros por unidad de ganado mayor (UGM) en el caso del bovino pasieg; 160 euros por UGM para el resto de los bovinos, y 120 euros por UGM en el caso de los equinos.

OTRAS AYUDAS

Además, de forma paralela, el Ejecutivo autonómico ha solicitado los fondos para proceder al pago de otras líneas de apoyo al sector, en los próximos días, por un importe de 1.208.190 euros.

Entre ellas se encuentran el abono del 100% de la intervención agroambiental de fertilización, que está orientada al mantenimiento o mejora de hábitats y de actividades tradicionales que contribuyen a preservar la biodiversidad, y los saldos finales de las asociadas a ganaderías de ovino y caprino de leche y carne.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos (PP), ha señalado que este pago pone de manifiesto "el compromiso firme" del Gobierno de Cantabria con los ganaderos de la región y ha insistido en que su labor resulta "esencial" para la conservación de las razas autóctonas y para el mantenimiento del equilibrio ambiental en el medio rural.

Asimismo, la consejera ha subrayado que estas ayudas contribuyen a reforzar la viabilidad de las explotaciones y a proteger "un patrimonio genético de gran valor, al tiempo que fomentan prácticas sostenibles que favorecen la biodiversidad".

Susinos ha asegurado que el Ejecutivo continuará trabajando para agilizar todos los pagos y seguir respaldando al sector primario, "clave" para el desarrollo económico y la cohesión territorial de Cantabria.