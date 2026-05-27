El Supremo ratifica la decisión del CGPJ que confirmó la inhabilitación a Baltasar Garzón como juez

Archivo - El exmagistrado Baltasar Garzón durante la celebración de la Jornada ‘El futuro de la Jurisdicción Universal’ organizada por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que confirmó la inhabilitación a Baltasar Garzón como juez en 2012 por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el 'caso Gürtel'.

El TS ha desestimado así el recurso presentado por el exjuez Baltasar Garzón contra la decisión del CGPJ que denegó anular los acuerdos que decretaron su expulsión de la carrera judicial, según una nota de prensa del alto tribunal, que añade que la sentencia se conocerá en los próximos días.

Dicha decisión confirmó la condena que le impuso el alto tribunal a Garzón en 2012 a once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva de su cargo, así como la capacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales.

La pretensión de Garzón, desestimada por el CGPJ, se basaba en un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 13 de julio de 2021 que declaró que la sentencia del Supremo violó los derechos fundamentales del exmagistrado.

Por tanto, se mantiene vigente el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 20 de febrero de 2012 --ratificado por acuerdo del Pleno de 23 de febrero de 2012-- que declaró la pérdida de la condición de miembro de la carrera judicial de Garzón en cumplimiento de la sentencia del Supremo.

El alto tribunal le condenó, como autor de los delitos de prevaricación e interceptación ilegal de comunicaciones, a la pena --entre otras-- de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado por tiempo de once años, con pérdida definitiva del cargo que ostentaba.