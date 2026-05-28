Ni veneno ni trampas: cómo ahuyentar las ratas del jardín de forma natural

Una rata mirándose en un espejo - NIKOLETT EMMERT - UNSPLASH

MADRID 28 (EUROPA PRESS)

La primavera ha traído consigo temperaturas altas, más horas de luz y tiempo en el exterior. Los parques se llenan de familias y amigos comiendo juntos y los jardines se consolidan como los lugares idóneos para pasar el tiempo libre.

Sin embargo, con estas condiciones, también se nota la presencia de insectos y pequeños animales que pueden ser perjudiciales para las plantas, las mascotas y las personas. Pese a no ser su temporada más álgida, la presencia de roedores como ratas y ratones se hace notar al pasar más tiempo en el exterior, despertando la necesidad de espantarlos.

¿POR QUÉ APARECEN ESTOS ROEDORES EN EL JARDÍN?

Las ratas principalmente se sienten atraídas por comida, refugio y agua. Aunque suelen notarse más en el otoño y el invierno al acercarse más a las casas en busca de calor, también están presentes en la primavera, especialmente en viviendas donde se come en el exterior.

Las basuras abiertas, las zonas de compost, la fruta caída de los árboles e incluso la comida de las mascotas pueden actuar como un imán para estas criaturas, junto con zonas con vegetación densa, madera apilada o cobertizos, que les sirven como refugio. Si encuentran una zona con comida abundante o con un clima suave, las posibilidades de que haya ratas aumentan.

¿CÓMO PUEDES PREVENIR SU PRESENCIA?

Para ahuyentar a las ratas, se debe asegurar que no haya una fuente de alimentación ni zonas de refugio que pueda atraerlas. Aunque es un hábito común, uno de los consejos principales es evitar dejar bolsas de basura en el jardín y optar por cubos de basura con tapa, según señala la empresa de plagas Plagiser en su blog.

Si se suele comer fuera, se aconseja recoger y limpiar cualquier residuo restante y retirar cualquier recipiente de comida de mascota para trasladarlo al interior. La limpieza del jardín también es importante; se aconseja retirar restos de frutas caídas, recoger restos orgánicos, podar las plantas y retirar cualquier acumulación que se pueda utilizar como un refugio.

De acuerdo con los especialistas de Denver Urban Gardens ((DUG), una organización sin ánimo de lucro que apoya los huertos comunitarios, explica en uno de sus recursos que la inspección regular del jardín también es una clave para evitar estos roedores. Señala que la primavera, antes de que se empiecen a cultivar nuevas plantas, es el momento idóneo para realizar esta inspección.

Se debe inspeccionar el perímetro del jardín para identificar si hay una presencia de agujeros, excrementos, plantas con mordiscos o un camino desgastado. Se aconseja revisarlo un par de veces por semana para detectar su presencia o si han cambiado de lugar.

CÓMO ELIMINAR LAS RATAS NATURALMENTE

No todo el mundo opta por trampas u otras soluciones clásicas contra los roedores por la presencia de niños o mascotas en sus hogares, o porque prefieren no matar a animales. Entre las opciones más similares a las clásicas está la jaula trampa, diseñada para atraer a la rata con algo dulce o atractivo para ellos y cambiarlos de localización una vez atrapados.

Sin embargo, también se puede optar por repelentes naturales a través de los olores. Los especialistas del DUG sugieren cultivar plantas aromáticas como la menta, la lavanda o incluso el ajo en el perímetro del jardín para ahuyentarlas, ya que encuentran el aroma desagradable. También recomiendan utilizar trapos con amoniaco si se busca expulsarla de lugares, como debajo de un cobertizo.

De la misma manera, se puede utilizar aceite esencial de abeto balsámico sobre materiales como serrín, ya que puede ahuyentar las ratas. Se recomienda colocarlo en zonas donde se están acumulando las ratas, esperar una semana hasta que se vayan y cerrar todos los accesos a la zona.