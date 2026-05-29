Un dron impacta contra un edificio residencial en una ciudad del este de Rumanía, cerca de la frontera con Ucrania

Un bloque de viviendas de la ciudad rumana de Galati tras sufrir el impacto de un dron - EMERGENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE RUMANÍA

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un dron ha impactado en la madrugada de este viernes contra un edificio de viviendas de Galati, ciudad ubicada en el este de Rumanía y próxima a la frontera con Ucrania, provocando una explosión seguida de un incendio.

A causa de ello, dos personas han sufrido lesiones y alrededor de 70 personas han decidido abandonar el inmueble pese a que los servicios de Emergencias han determinado que "no es necesaria" la evacuación de las demás escaleras del edificio, según ha informado la autoridad de Emergencias del Ministerio del Interior de Rumanía en redes.

Las autoridades, que enviaron un mensaje de alerta en aras de informar a la población, han afirmado que el incendio que se desató en uno de los apartamentos ya ha sido extinto y que "toda la carga explosiva" del dron ha detonado.