El CIS publica su barómetro de mayo, hecho en la campaña de las elecciones andaluzas y antes del caso Zapatero

Archivo - Infografía del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en abril de 2026. - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tiene previsto publicar este viernes su Barómetro de Opinión correspondiente al mes de mayo, cuyo trabajo de campo se realizó en plena campaña de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo y antes de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Según informaron a Europa Press fuentes del organismo demoscópico, las entrevistas de este barómetro se realizaron entre los días 3 y 18 de mayo, justo cuando se estaba desarrollando la campaña de los comicios autonómicos andaluces del 17 de mayo que acabó ganando el 'popular' Juanma Moreno, aunque perdió la mayoría absoluta y dejaba la llave del futuro gobierno andaluz en manos de Vox.

Dos días después de las votaciones, el 19 de mayo, se conoció el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama citaba como investigado a Zapatero y le señalaba como supuesto líder de una trama de tráfico de influencias para rescatar a la aerolínea venezolana Plus Ultra, que acabó recibiendo un préstamo estatal de 53 millones de euros en la pandemia de coronavirus.

Y también queda fuera de los cuestionarios la entrada de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de Ferraz para recabar información sobre el 'caso Leire Díez', la llamada 'fontanera' del PSOE que supuestamente trataba de dinamitar investigaciones judiciales contra el partido.

HANTAVIRUS, MASCARILLAS Y KITCHEN

Cuando los encuestadores del CIS rellenaban cuestionarios, las noticias se centraban en la crisis del hantavirus, que finalizó el 10 de mayo con la llegada a Tenerife de los cruceristas del MV Hondius, el ingreso en el hospital Gómez Ulla de Madrid de los 14 españoles que formaban parte del pasaje, entre los que hubo un positivo, y el traslado a sus países del resto de viajeros.

Y aquellos días también continuaba la vista oral del 'caso Kitchen' --sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas supuestamente orquestada desde el Ministerio del Interior en la etapa del 'popular' Jorge Fernández Díaz-- y finalizó la relativa a la trama de las mascarillas que sentó en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

El barómetro de abril situaba al PSOE con una estimación de voto del 36,4%, cinco puntos más que el mes anterior y registrando su mejor dato de los últimos seis meses. Y mientras el PSOE se disparaba, el PP se mantenía prácticamente donde estaba el mes anterior, con un respaldo del 23,6%.

La subida del PSOE contrastaba con la caída de 1,3 puntos de su socio de Gobierno, Sumar, cuya estimación de voto de abril, apenas un 5,8%, era su peor dato de la legislatura. También retrocedía Vox, que se anotaba un 14,7%, dos puntos menos que en marzo. Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, caía igualmente y se quedaba en un 1,7%, cuatro décimas menos que en marzo.