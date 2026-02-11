La Junta aclara que los centros de Zonas de Transformación Social cuentan con 1.275 docentes más y 414 extras

Protesta sindical por el decreto de Zonas de Transformación Social en Granada. - CSIF

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha aclarado con motivo de las movilizaciones anunciadas por CSIF, ANPE, CCOO y UGT a cuenta del decreto de Zonas de Transformación Social, que los centros educativos de estas zonas disponen de 1.275 profesores adicionales desde el curso pasado y también en el actual, así como el decreto --que era lo que faltaba-- "garantiza la continuidad del cupo de 414 docentes extraordinarios".

En un comunicado, la Consejería ha puntualizado que los sindicatos "han apoyado todos los puntos del decreto en mesa sectorial y en el Consejo Escolar de Andalucía" excepto en la posibilidad de nombrar a un equipo directivo en comisión de servicio en centros con una rotación anual de plantilla "superior al 70". "Este punto, en ningún caso, se puede interpretar como una restricción del derecho a la movilidad del profesorado en el sistema porque la posibilidad de nombramiento en comisión de servicio sólo se activa en centros con alta rotación de plantilla, superior al 70%, y en centro de especial dificultad permanente".

El decreto, continúa el departamento de María del Carmen Castillo, "impulsa medidas para lograr la estabilidad de las plantillas en beneficio del desarrollo del proyecto educativo para un alumnado especialmente vulnerable". Así, el decreto establece que en centro de especial dificultad, los docentes tendrán ocho puntos adicionales para concursos de traslados si se mantienen cuatro años de servicio en estos centros, y tres puntos por cada año posterior consecutivo".

Dada la "dificultad para mantener equipos directivos estables en estos centros", el decreto fija la posibilidad de nombramientos extraordinarios de directores por un año si no se cubre la plaza y facultad al directo para proponer miembros del equipo directivo en comisión de servicio para centros con rotación anual de plantilla superior al 70% y centros de especial dificultad permanente.