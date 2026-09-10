La Junta adjudica la instalación de bioclimatización y energía fotovoltaica en un centro educativo de Algatocín (Málaga)

Imagen de una instalación del sistema de bioclimatización en uno de los centros. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), ha adjudicado las obras para la instalación del sistema de bioclimatización y producción de energía fotovoltaica en el IES Valle del Genal, en el municipio malagueño de Algatocín.

La actuación, que supondrá una inversión de 387.248 euros, será acometida por las empresas UTE Hijos de Manuel Molina López y Revestimentos Ruiz, han informado desde el Gobierno andaluz en un comunicado.

El Plan de Bioclimatización supone la instalación de sistemas de refrigeración adiabática para el acondicionamiento de los centros con técnicas bioclimáticas. Esta instalación vendrá acompañada, además, de la implantación de placas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica.

De esta forma, se persigue cubrir tanto las necesidades de climatización en los centros como las de ahorro, sostenibilidad y eficiencia energética.

Este instituto es uno de los seis centros de la provincia de Málaga incluidos en la segunda fase del Plan de Bioclimatización, junto los IES Camilo José Cela (Campillos), José Saramago (Humilladero), La Maroma (Benamocarra), Fuente Luna (Pizarra) y el colegio Valle del Guadiaro (sede de Jimera de Líbar).

La inversión inicial prevista por centro ronda de media los 425.000 euros, alcanzando un total de 2.550.000 para la provincia. Se trata de centros en zona de severidad climática de nivel 3, que se unen a otros 30 de la provincia en los que se ejecutó la primera fase del plan, todos ellos en zona de severidad 4, por valor de 9,3 millones de euros.

En total, la Consejería de Educación ha destinado más de 21,3 millones de euros a mejorar las condiciones térmicas y de bioclimatización de los centros docentes de la provincia de Málaga, a través de los Planes Bioclimatización y de Confort Térmico. De este último se han beneficiado un total de 546 centros de 86 municipios y ha contado con una inversión de 9.349.684 euros.

Este plan permite que cada equipo directivo adapte las actuaciones a sus necesidades, garantizando soluciones personalizadas, sostenibles y de rápida aplicación teniendo en cuenta la diversidad climática de la comunidad autónoma.