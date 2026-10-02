La Junta de Andalucía abre un nuevo plazo de solicitudes para cubrir 7.400 vacantes de FP

Educación abre un nuevo plazo de solicitudes para cubrir 7.400 vacantes de FP. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha abierto un nuevo periodo de solicitudes para cubrir 7.400 plazas vacantes en Formación Profesional. Se trata de ciclos formativos en oferta completa que aún cuentan con puestos escolares disponibles y no presentan lista de espera. El plazo para presentar solicitudes finaliza el próximo lunes 5 de octubre. Las 7.400 vacantes corresponden a 1.053 ofertas de ciclos formativos: 371 de grado básico, con 2.905 plazas; 402 de grado medio, con 2.741 plazas; y 280 de grado superior, que suman 1.754 vacantes.

La mayor parte de las plazas ofertadas se concentran en ocho familias profesionales: Administración y Gestión (1.724), Hostelería y Turismo (1.133), Informática y Comunicaciones (769), Agraria (696), Servicios Socioculturales y a la Comunidad (552), Electricidad y Electrónica (440), Industrias Alimentarias (431) y Comercio Marketing, que dispone de 296 vacantes, según el detalle de la Junta en una nota.

En los ciclos de grado básico, las familias profesionales con más plazas disponibles son: Informática y Comunicaciones (597), Administración y Gestión (518) y Agraria (436). Por títulos, los ciclos formativos con mayor número de vacantes son: Servicios administrativos (518); Informática y comunicaciones (426); Agro-jardinería y composiciones florales (315); Cocina y restauración (238) y Electricidad y Electrónica (213).

Asimismo, otras enseñanzas de grado básico superan el centenar de plazas vacantes, como Informática de Oficina (171), Actividades domésticas y limpieza de edificios (119) y Mantenimiento de Vehículos (109). En grado medio, la familia de Administración y Gestión acumula 845 vacantes. Le siguen Hostelería y Turismo, con 315; Industrias Alimentarias, con 220; y Agraria con 218 plazas. Por títulos, el ciclo de Gestión administrativa sigue destacando por encima del resto, con 845 plazas vacantes.

Superan también el centenar de puestos los grados medios de: Atención a personas en situación de dependencia (214 vacantes); Cocina y gastronomía (165); Servicios en restauración (150) y Sistemas microinformáticos y redes (135). Por familias profesionales, en grado superior Hostelería y Turismo encabeza el listado de vacantes, ya que acumula 498 plazas. A continuación, se sitúan Administración y Gestión, con 361, y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, con 219.

Con respecto a los títulos de grado superior, destacan los ciclos de: Administración y Finanzas con 271 vacantes; Guía, Información y Asistencias Turísticas, que cuenta con 212 plazas; Dirección de Cocina (102); Animación Sociocultural y Turística (92); Asistencia a la Dirección (90); y Gestión de Alojamientos Turísticos con 77 plazas ofertadas.

Las personas interesadas deberán presentar solicitud de admisión, preferentemente, a través de la Secretaría Virtual de los centros andaluces hasta el 5 de octubre. Podrán acceder a esta oferta todos los interesados que cumplan con los requisitos de acceso a ciclos formativos de grado básico, medio o superior, incluidos aquellos jóvenes que participaron en el proceso ordinario de admisión de junio y actualmente se encuentran en lista de espera y deciden optar por estas vacantes.

En este caso, ambas solicitudes permanecerán activas hasta que el alumno formalice su matrícula. En el momento de la matrícula, se entenderá que renuncia automáticamente al resto de solicitudes en trámite. El martes 6 de octubre se realizará la tercera adjudicación de vacantes, coincidiendo con la asignación de puestos escolares mediante lista de espera. Los adjudicatarios recibirán un SMS al teléfono que indicaron en la solicitud y tienen 48 horas para aceptar o rechazar la plaza. Semanalmente se abrirá un nuevo periodo de solicitud para cubrir las plazas vacantes, que se actualizarán hasta el 15 de noviembre.

El plazo de presentación estará habilitado de jueves a lunes, teniendo en cuenta únicamente las plazas disponibles tras las adjudicaciones de la semana anterior. Y cada martes se realizará la adjudicación de dichas plazas, repitiéndose el procedimiento hasta completar las vacantes ofertadas. Si durante este periodo una persona presenta varias solicitudes, la válida será la última presentada.