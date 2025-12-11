La Junta de Andalucía se incorpora a la Ciberliga de la Guardia Civil con 59 centros y más de un millar de estudiantes

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en la presentación de la VII Edición de la Liga de Retos en el Ciberespacio National Cyber League de la Guardia Civil. - ESTHER LOBATO /EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha afirmado este jueves que impulsar la difusión de la cultura de la ciberseguridad en el ámbito educativo es "una herramienta clave" para lograr "un entorno digital responsable", que además "ayuda a evitar las amenazas derivadas del uso de las redes sociales, de internet y a promover un uso adecuado de las nuevas tecnologías". Así lo ha manifestado en la presentación de la VII Edición de la Liga de Retos en el Ciberespacio - National Cyber League (NCL), una iniciativa de la Guardia Civil dirigida al alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), a la que Andalucía se suma por primera vez con 59 centros docentes, 269 equipos y más de un millar de estudiantes.

Según ha explicado la Junta en una nota, este proyecto tiene como objetivo concienciar al alumnado acerca de los riesgos derivados del uso inadecuado de las nuevas tecnologías e internet y, por tanto, de la importancia de un uso responsable de estas herramientas. De esta manera, se aborda la ciberconvivencia mediante la puesta en marcha de un proceso de simulación y lúdico desde un desde un enfoque real y práctico.

Al respecto, la Consejería ha señalado que la finalidad que se persigue es que el alumnado conozca las herramientas y tecnologías digitales para desenvolverse en la sociedad del siglo XXI, al tiempo que se refuerzan los valores de convivencia, bienestar y prevención de conductas de riesgo en los entornos virtuales.

En su intervención, Castillo ha detallado las iniciativas desarrolladas por su departamento para sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de prevenir y erradicar el acoso y el ciberacoso entre iguales. Programas como ConRed Andalucía, Alumnado Ayudante Digital Andaluz (ADA) o la Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz, son algunos ejemplos.

Asimismo, la Consejería está elaborando una guía para docentes que incluye actividades para el alumnado, un banco de recursos y una red de apoyo para los centros y familias. Con ello se busca generar un itinerario socioemocional en función de la edad del alumnado, que "permita seguir trabajando de forma estructurada", ha apuntado.

Este itinerario está dirigido a estudiantes de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, y su objetivo es desarrollar la manifestación, el control y la regulación de las emociones.

Por otro lado, el Gobierno andaluz ha indicado que la Ciberliga se organiza en equipos, preferentemente mixtos, compuestos por tres o cuatro estudiantes de 4º de la ESO.

La competición se desarrollará en dos fases: una clasificatoria, que tendrá lugar en Andalucía entre el 9 y el 27 de febrero de 2026, y una fase final prevista en la Academia de Oficiales y en el Centro Universitario de la Guardia Civil en Aranjuez (Madrid), durante em mes de abril del próximo año.

En ambas fases se combinará la formación teórico-práctica con la resolución de retos digitales en la plataforma MasterLabs, donde el alumnado deberá enfrentarse a pruebas sobre materias como el aseguramiento y tratamiento de evidencias digitales, la detección de imágenes manipuladas (deepfakes) o la identificación de perfiles falsos en redes sociales.