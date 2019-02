La Junta de Andalucía trabaja en el borrador del Proyecto de Ley de Reconocimiento de la Autoridad Docente

Publicado 22/02/2019 13:18:44 CET

Con el estatus de autoridad pública del profesorado se quiere fomentar un clima de convivencia adecuado en los centros

MÁLAGA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha anunciado este viernes que su departamento está trabajando ya en el borrador del Proyecto de Ley de Reconocimiento de la Autoridad Docente, que espera abrir a periodo de audiencia pública en los próximos meses.

Durante su visita al Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Clara Campoamor de Málaga, con motivo de la celebración del Día de Andalucía, el consejero ha subrayado que reforzar la figura del profesorado es una de las prioridades marcadas en sus líneas de trabajo. Imbroda entiende la labor docente como "un eje central y un pilar fundamental en el necesario proceso de transformación del sistema educativo andaluz".

El reconocimiento de los docentes andaluces como autoridad pública promueve la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones, con el objetivo de procurar un adecuado clima de convivencia en los centros educativos que mejore la calidad del sistema educativo, ha expuesto.

Este nuevo estatus que promueve será de aplicación para todos los docentes, y no solo en actividades educativas realizadas en los centros en horario escolar lectivo, sino también en el contexto de actividades extraescolares y/o complementarias.

Implicará, además, la presunción de veracidad tanto para docentes como directores y demás miembros de los órganos de gobierno de los centros, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica, así como el establecimiento de un marco para la fijación de normas y medidas disciplinarias dentro de los planes para el fomento de la convivencia en los centros.

"A veces vivimos una situación un tanto extraña en nuestra sociedad, porque es extraño que tengamos que reclamar la autoridad del profesor, pero tenemos que hacerlo, porque el docente tiene que sentir el respaldo, el reconocimiento de toda la sociedad y eso lo tiene que liderar la Administración", ha sostenido Imbroda.

Esta ley, ha agregado, pretende enviar un mensaje "que tiene que calar en toda la sociedad, en la familia". "El profesor es una figura básica y fundamental en nuestro sistema y en la sociedad", ha concluido el titular andaluz de Educación.

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

Por otro lado, Imbroda se ha referido, en declaraciones a los periodistas, a la Oferta Pública de Empleo de la Consejería, incidiendo en que ha manifestado ya en sede parlamentaria que son los técnicos quienes están analizando las necesidades educativas.

"Esto no es una cifra caprichosa y redonda, esto va de necesidades reales, por pedir podemos pedir 5.000, o 3.000, los técnicos hacen un análisis, lo estudian y ven unas plazas de estabilización, otras que no se convocaron en el 2017, que son 290, y ahora están con la tasa de reposición, donde tienen que ver las jubilaciones, sustituciones, un montón de variables y ese es el número que hay que dar, no es una cifra política o ideológica como se quiere hacer ver", ha relatado.

Según Imbroda, la cifra la decidirá él "pero basada en las necesidades que hay que cubrir".

El CEIP Clara Campoamor de Málaga escolariza a 680 niños de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial. Se trata de un centro bilingüe español-inglés y oferta servicios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. El consejero, acompañado por la delegada provincial de Educación, Mercedes García Paine, ha compartido un desayuno andaluz con el alumnado del tercer ciclo de Primaria junto al profesorado y representantes del AMPA y otras familias del centro.

Después ha asistido a una clase magistral de música andaluza impartida por personal del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet y la Academia de baile José Lucena.