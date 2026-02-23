La Junta anima a presentar hasta este martes proyectos de innovación para FP, con dos millones de euros en ayudas

La consejera de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, visita el IES Abdera de Adra (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ADRA (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha animado a los centros educativos de Formación Profesional (FP) a participar en la convocatoria de proyectos de innovación abierta por la Junta, dotada con 2,2 millones de euros y cuyo plazo de solicitud finaliza este martes.

Castillo ha incidido en que esta línea de ayudas contempla subvenciones de entre 20.000 y 75.000 euros por proyecto, por lo que durante su visita al IES Abdera de Adra (Almería) ha ofrecido al resto de centros de la región a seguir el ejemplo de este instituto y presentar propuestas que permitan "acercar la formación a la realidad de la empresa".

La presentación de solicitudes deberá realizarse de forma telemática a través del sistema de información Séneca. La financiación de estos proyectos se realiza con cargo a los fondos aportados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciados por la Unión Europea en el marco del programa Fondo Social Europeo Plus de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Efeso).

La consejera ha incidido en que este tipo de iniciativas para fomentar la "transferencia de conocimiento" entre el sistema educativo y el tejido productivo, sentido en el que ha destacado la colaboración del centro abderitano con autónomos del sector agrario.

Así, ha destacado que el proyecto desarrollado en el IES Adra ha involucrado a 60 alumnos y docentes de Administración y Finanzas, de Desarrollo de Aplicaciones Web y de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, quienes han trabajado en la implementación de aplicaciones informáticas para autónomos del sector agrario.

La titular andaluza en materia educativa ha valorado así que la FP responda a las necesidades de los sectores económicos andaluces a través de uno este proyecto, uno de los 17 que se han financiado este año en Andalucía por casi un millón de euros.

De los 17 proyectos financiados, once están enfocados en la digitalización aplicada, con la implementación de herramientas digitales. Los seis proyectos restantes forman parte de la línea de actuación destinada a introducir técnicas innovadoras a través del intercambio directo de conocimientos entre los centros educativos y el tejido productivo. En ellos colaboran 63 empresas o entidades, de las que 55 son andaluzas.

Por otro lado, ha aprovechado para destacar la "apuesta" del Gobierno andaluz por este modelo educativo, sentido en el que ha remarcado que en los últimos cinco años se han puesto en marcha "casi 50.000 nuevas plazas" más y se ha incrementado la plantilla en 3.000 profesores especializados en FP.

"Cuando una oye que hay cientos de miles de alumnos en Andalucía que se quedan sin plaza de Formación Profesional se pregunta quién conoce de verdad el sistema educativo andaluz", ha manifestado ante un sistema que engloba a unos 1,8 millones de alumnos y en el que "se ha duplicado la inversión" con "más de 9.300 millones de euros". "Eso es apostar por el sistema educativo, por los ciudadanos andaluces y por el futuro", ha sentenciado.

'AGRO DIGITAL ASESORES'

El proyecto desarrollado por los alumnos del IES Abdera y también del IES Aguadulce de Roquetas de Mar constituye un "referente" de innovación aplicada en el ámbito de la Formación Profesional andaluza.

Bajo el título 'Agro Digital Asesores: innovación en la gestión empresarial y soluciones TIC para el sector agroalimentario', se ha creado una aplicación "pionera" que acerca el mundo fiscal y contable al autónomo agrícola, en colaboración con profesionales del sector.

La herramienta, diseñada especialmente para agricultores que tributan en módulos y en el Régimen Especial de Agricultura, explica de forma sencilla conceptos habitualmente complejos como los ingresos y la compensación del IVA agrario, los gastos deducibles o las amortizaciones.

Además, se incluye una guía explicativa de los principales modelos fiscales que afectan al sector e información esencial sobre trámites de Seguridad Social, como el alta en el Sistema Especial Agrario, la contratación de trabajadores y familiares o las bases de cotización.

La 'app' ofrece ejemplos reales tomados del sector agrícola del Poniente almeriense e incluye simulaciones prácticas y respuestas a las dudas más frecuentes. El proyecto ha reunido a 60 estudiantes de las familias profesionales de Administración y Gestión e Informática y Comunicaciones, procedentes de los ciclos formativos de Grado Superior en Administración y Finanzas, Desarrollo de Aplicaciones Web y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Guiados por su profesorado, los estudiantes han trabajado en un producto funcional que "reduce la brecha existente entre el mundo educativo y la realidad fiscal y administrativa del agricultor, ofreciendo una herramienta práctica, clara y adaptada al día a día del campo".

Esta aplicación se convierte también en una herramienta educativa "de gran valor, ya que permite al alumnado trabajar con casos reales y aplicar la normativa vigente al sector agroalimentario".

Por su parte, el alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha felicitado al IES Abdera y ha agradecido la visita de la consejera María del Carmen Castillo, destacando que su presencia "pone en valor el trabajo en Formación Profesional e innovación educativa en el municipio".

También ha subrayado el apoyo de la Junta de Andalucía a este proyecto "pionero que facilita la gestión fiscal de agricultores y acerca la educación al mundo laboral".