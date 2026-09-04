La Junta asume este curso el coste del servicio de atención socioeducativa de 5.761 onubenses

La delegada de la Junta en Huelva, Berta Centeno (segunda por la derecha), durante su visita a la Escuela Infantil La Jirafa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía asume este curso el coste del servicio de atención socioeducativa de 5.761 alumnos onubenses, tanto en las escuelas infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayuda a las familias. Así lo ha indicado la delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Berta Centeno, durante la visita a la Escuela Infantil La Jirafa, de la capital.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el 95% de los 6.052 niños y niñas de Huelva escolarizados en el inicio del curso 2026/27 en el primer ciclo de Infantil (0-3) dispone de educación gratuita, después de que la Junta haya ampliado esta medida al tramo de los alumnos de un año.

La delegada ha señalado que "este dato es especialmente relevante porque la gratuidad se ha ampliado este curso al tramo de un año, como se hizo el curso pasado con todos los alumnos de dos años". "Por eso, podemos afirmar que la gratuidad de cero a tres años ya no es una promesa, es una realidad".

El compromiso del Gobierno andaluz es completar la gratuidad también en 0 años durante el curso 2027/28. "Como pueden comprobar, estamos recorriendo el camino de forma progresiva, ampliando la gratuidad curso a curso hasta que alcance a todo el primer ciclo de Infantil", ha agregado Centeno.

Para este curso 2026/27 se contabilizan 93 escolares más que en el pasado en estas mismas fechas en las aulas de Huelva, un crecimiento que corresponde, principalmente, al tramo de un año. En cero años son 416 niñas y niños, en un año 2.526 y en dos 3.110 escolares. La matriculación en el primer ciclo de infantil permanece abierta durante todo el curso escolar.

El objetivo de la gratuidad es fomentar la escolarización temprana y hacerla más accesible para las familias, facilitar el equilibrio entre la vida laboral y personal, especialmente entre las clases medias y trabajadoras, así como consolidar el apoyo al sector, formado por 147 centros en Huelva.

"Solo con iniciativas de este tipo garantizamos la igualdad de oportunidades desde el inicio de la vida educativa, además de la conciliación, porque la educación empieza antes de los tres años", ha sostenido la titular de la Junta.

Además, en el tramo de cero años continúan las bonificaciones a las familias, de tal forma que alrededor del 30%, 124 niños y niñas onubenses, también disponen de educación gratuita.

La Consejería de Educación ha previsto una inversión de 40 millones de euros para llevar a cabo la medida de gratuidad en el tramo de un año en este curso. En el conjunto de la etapa, la Junta destina una inversión de 290 millones a ayudas a las familias, para un presupuesto total para toda la etapa de 420 millones, lo que supone un 58% de incremento respecto a 2018.

MÁS DE 9.200 PLAZAS

La Consejería de Educación prevé una tendencia al alza en la escolarización a lo largo del curso, con la estimación de superar los 7.200 niñas y niños en la red de escuelas infantiles de la provincia. Para este curso la Junta ha ofertado 9.210 plazas.

Centeno ha recordado que Huelva cuenta para este ciclo con una red de 147 centros, entre escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil. En la visita también han participado el delegado de Educación, Carlos Soriano; el concejal de Atención al Ciudadano, Juventud, Educación y Universidad, Antonio Rodríguez Garrido; y la directora de escuela, Mónica Hernández.

En este sentido, Garrido ha asegurado que es "un día histórico para las familias onubenses" porque comienza un nuevo curso en las escuelas infantiles con "una medida tan importante como la gratuidad de cero a tres años" y, en este sentido, ha agradecido a la Junta de Andalucía "este esfuerzo que va a beneficiar a muchas familias y facilitará la conciliación de la vida laboral y familiar".

"Queremos felicitar a todas las familias que comienzan este nuevo curso y recordar que, durante el verano, el Ayuntamiento ha trabajado intensamente en el mantenimiento, la limpieza y la mejora de los colegios públicos de la ciudad, para que nuestros niños y niñas encuentren a la vuelta unas instalaciones cuidadas, modernas y seguras", ha señalado.

TASA DE ESCOLARIZACIÓN

Respecto a la tasa de escolarización, la previsión es alcanzar el 60,14% (16 puntos más que en 2018), la más alta de la serie histórica y por encima de la media nacional (49,2%). De esta manera, Andalucía se sitúa como una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnado entre 0 y 3 años escolarizado, superando con creces las recomendaciones de la Unión Europea (33%).

Con el fin de facilitar al máximo la compatibilidad entre la vida laboral y familiar, tanto las escuelas infantiles como los centros de educación infantil ofrecerán sus servicios de lunes a viernes todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 a 17.00 horas, siendo un máximo de ocho las horas de permanencia en los centros de los escolares.