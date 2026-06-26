La Junta comienza la rehabilitación integral de la Escuela de Arte de Jerez por más de 880.000 euros

Escuela de Arte de Jerez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha iniciado las obras de rehabilitación integral de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Jerez (Cádiz), con una inversión de 886.676 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Según ha indicado la Junta en una nota, la actuación permitirá reparar las patologías del centro, agravadas por las borrascas de enero y febrero, y se centrará en el edificio más antiguo, aunque también incluirá intervenciones en el edificio nuevo.

El edificio de más antigüedad, que data de los siglos XVI-XVII y goza de protección patrimonial, se ubica en una parte del Convento de la Victoria, en concreto incluye el espacio del claustro, formado por galerías de arcos abiertos en planta baja y primera, y tres crujías adyacentes. Por su parte, el edificio nuevo fue construido en los años 50 y ampliado en la década de los 70.

Los trabajos en el edificio antiguo consistirán en la reforma y mejora del patio del claustro y de los forjados de la planta primera de la galería, según ha explicado la Junta, que ha señalado que también se reparará el muro y forjado de cubierta existente en la esquina de las calles Ídolos con Porvera y se solventarán los problemas de humedades que afectan a los muros interiores del edificio y al salón de actos, incluidas sus bóvedas.

Además, los trabajos se extenderán también al sótano y a los patios ubicados entre los edificios. Asimismo, se ejecutará una cubierta de teja en la esquina de la crujía medianera con el edificio nuevo. En este último, por otra parte, se repararán los pilares metálicos y la fachada de la calle Ídolos y se arreglará su patio principal.

La Junta ha indicado que esta actuación se enmarca en el plan 'Andalucía Actúa' puesto en marcha para reparar las infraestructuras que resultaron dañadas a consecuencia de las inclemencias meteorológicas del mes de febrero, entre ellas los centros educativos.

Así, la contratación de las obras en la Escuela de Arte se ha llevado a cabo a través del acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación e inicios de las obras de hasta un millón de euros.