Confinados 4 municipios por el incendio forestal entre Tiana y Montgat (Barcelona)

Incendio entre Tiana y Montgat - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha pedido confinar Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria Martorelles y Tiana (Barcelona), la urbanización Colònia Bosc y el Alberg la Conreria por el incendio forestal con diferentes focos en la zona de la desechería entre Tiana y Montgat (Barcelona), que ha empezado este viernes por la mañana.

Bombers de la Generalitat ha recibido el aviso a las 10.45 y trabaja con 16 dotaciones terrestres y 6 aéreas, informan en varios mensajes de X recogido por Europa Press.

El incendio ha llegado a la cresta y el cuerpo está desplegado en un área de trabajo de unas 60 hectáreas, priorizando las descargas de medios aéreos al frente del incendio, que ha carenado la colina.

La B-500 entre Badalona y Mollet del Vallès (Barcelona) ha quedado cortada en ambos sentidos por este incendio.

El 112 ha gestionado más de 250 llamadas relacionadas con el incendio.