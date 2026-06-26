Confinados 4 municipios por el incendio forestal entre Tiana y Montgat (Barcelona)

Se trata de las poblaciones de Sant Fost, Martorelles, Santa Maria de Martorelles y Tiana

Incendio entre Tiana y Montgat
Incendio entre Tiana y Montgat - BOMBERS DE LA GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 26 junio 2026 12:37
Seguir en

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha pedido confinar Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria Martorelles y Tiana (Barcelona), la urbanización Colònia Bosc y el Alberg la Conreria por el incendio forestal con diferentes focos en la zona de la desechería entre Tiana y Montgat (Barcelona), que ha empezado este viernes por la mañana.

Bombers de la Generalitat ha recibido el aviso a las 10.45 y trabaja con 16 dotaciones terrestres y 6 aéreas, informan en varios mensajes de X recogido por Europa Press.

El incendio ha llegado a la cresta y el cuerpo está desplegado en un área de trabajo de unas 60 hectáreas, priorizando las descargas de medios aéreos al frente del incendio, que ha carenado la colina.

La B-500 entre Badalona y Mollet del Vallès (Barcelona) ha quedado cortada en ambos sentidos por este incendio.

El 112 ha gestionado más de 250 llamadas relacionadas con el incendio.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado