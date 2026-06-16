La Junta destina 130.000 euros para mejorar la accesibilidad en el CEIP El Olivo, de Torredonjimeno (Jaén)

Visita a las obras en el CEIP El Olivo. - JUNTA

JAÉN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesiona destina 130.000 euros en el CEIP El Olivo, de Torredonjimeno (Jaén), para eliminar barreras arquitectónicas y adecuar aseos para alumnado con necesidades educativas especiales (NEE).

La actuación refleja "la apuesta" que la Junta de Andalucía "realiza para mejorar la accesibilidad de las infraestructuras de los centros docentes de la provincia", según ha afirmado el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano.

Así lo ha indicado durante una visita al colegio para comprobar las obras que se están ejecutando, en la que ha estado acompañado por su director, Manuel Blanca, y el alcalde del municipio tosiriano, Enrique Castro.

La actuación va a suponer la ejecución de diversas reformas en la planta baja del edificio para dotarlo de un aseo adaptado y un nuevo núcleo de aseos diferenciados por sexos, reformándose íntegramente la red de saneamiento del edificio, incluso la acometida a la red municipal, según ha informado el delegado territorial.

"El aseo adaptado de nueva creación, provisto de ducha y lavabos accesibles, se ubicará en la superficie ocupada actualmente por el núcleo de aseos existente y el nuevo núcleo de aseos diferenciado para niños y niñas se trasladará a una de las aulas, cuyo espacio ocupará parcialmente", ha añadido Solano.

Esta aula, a su vez, se reubicará en otra de pequeño grupo, que se ampliará por redistribución de espacios. La intervención se completará con la dotación de un nuevo acceso al edificio y un cuarto de limpieza y tendrá un plazo de ejecución de tres meses.

Finalmente, el delegado ha subrayado que "en los últimos dos años la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha invertido en el CEIP El Olivo alrededor de 180.000 euros en equipamientos, mejora de infraestructuras, así como a la modernización del centro educativo con la dotación de equipamiento y digitalización de las aulas".

Junto a ello, ha apuntado que, a través del Plan Mejora tu Centro, se han realizado mejoras para incrementar el confort térmico de los centros educativos y sus instalaciones.

AULA DE FUTURO

Por otra parte, en su visita al colegio, Solano ha podido comprobar el funcionamiento del Aula de Futuro, un espacio innovador concebido para impulsar metodologías activas de aprendizaje, el desarrollo de la competencia digital y el trabajo colaborativo del alumnado.

"Este entorno educativo permite integrar recursos tecnológicos y estrategias pedagógicas adaptadas a los retos de la enseñanza actual, favoreciendo experiencias de aprendizaje más dinámicas, inclusivas y motivadoras", ha declarado.

En este sentido, ha expresado el compromiso de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con la transformación y modernización de los centros educativos andaluces, "apostando por la mejora continua de las infraestructuras, la digitalización de las aulas y la creación de espacios que contribuyan a una educación de calidad para todo el alumnado".