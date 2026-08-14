La Junta destina 13,4 millones a la mejora de 74 centros docentes de la provincia de Jaén

Obras en el IES Antonio de Mendoza, de Alcalá la Real. - JUNTA

JAÉN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 74 centros educativos públicos de Jaén se beneficia de obras de mejora de sus infraestructuras gracias a 84 actuaciones que la Consejería de Educación desarrolla a lo largo de este año a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE).

Estas intervenciones suman un presupuesto de más de 13,4 millones de euros en instalaciones que acogen a 23.754 alumnos y alumnas, según ha informado este viernes en una nota la Junta.

En concreto, han finalizado hasta el momento 28 obras mientras, que doce están en ejecución. Las restantes actuaciones están en diferentes fases de tramitación (contratación de obras o redacción de proyectos) y se prevé que finalicen antes de que termine el año.

En la provincia jiennense, son cinco las ampliaciones finalizadas o en marcha. Destacan las del CEIP Antonio Machado, de Peal de Becerro, y el IES Antonio de Mendoza, de Alcalá la Real, que están en construcción, o las obras de creación de espacios para ciclos formativos en el IES San Felipe Neri, de Martos, en contratación.

En cuanto a las obras de reforma, mejora y modernización, 2026 ha estado en gran parte marcado por la necesidad sobrevenida de reparar los daños causados por los temporales de principios de año en los centros educativos.

Al mismo tiempo, han continuado también los trabajos de accesibilidad de los edificios docentes, eliminando barreras y adaptando espacios. De esta manera, este año se han finalizado o está previsto terminar un total de 79 obras de reforma de centros en la provincia de Jaén.

Estas actuaciones se llevan a cabo en desarrollo de los planes de infraestructuras educativas de la Consejería de Educación, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación.