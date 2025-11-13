La Junta destina 3,86 millones a actuaciones de mejora de la climatización en 244 centros de Huelva

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa (izquierda), acompañado de delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 244 centros educativos --Infantil, Primaria, Secundaria, Especial, Permanente, Formación Profesional y conservatorios-- de 66 municipios de todas las comarcas de la provincia de Huelva se beneficiarán de una inversión de 3,86 millones de euros del nuevo Plan 'Mejora tu Centro', al que la Junta de Andalucía destinará 54,9 millones de euros provenientes de fondos propios del Gobierno andaluz, en ejecución inmediata y complementado por el Plan de Bioclimatización, para la optimización de la climatización en 3.481 centros educativos.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, acompañado de delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano, ha presentado la iniciativa. En concreto, casi 1,6 millones de euros se destinarán a 83 centros de los siete municipios del Área Metropolitana, de la que forman parte Huelva, Moguer, Aljaraque, Punta Umbría, Gibraleón, Palos de la Frontera y San Juan del Puerto.

Por otro lado, un total de 751.811 euros tendrá como destino 50 centros de 16 municipios del Condado; 719.302 euros llegarán a 44 centros de cinco municipios de la Costa Occidental; mientras que 341.678 mejorarán 27 centros de 13 poblaciones del Andévalo. Para 30 centros de 19 poblaciones de la sierra está previsto un montante de 327.588, en tanto que diez centros de seis municipios de la Cuenca Minera se beneficiarán de 132.568 euros.

De este modo, Correa ha señalado que esta inversión "permitirá actuaciones inmediatas para la mejora del confort climático, con especial incidencia en los meses de altas temperaturas, con un impacto en el sistema educativo al mejorar las condiciones ambientales del aprendizaje, y socioeconómico, impulsando el tejido empresarial local", ya que las actuaciones serán contratadas por los propios centros con empresas de su entorno, "fomentando así la economía de proximidad y la creación de empleo".

La principal novedad del Plan 'Mejora tu centro' reside en el modelo de ejecución, dado que la Junta realizará por primera vez una transferencia directa de fondos a la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario antes de la finalización de 2025. Esta medida "refuerza la autonomía de gestión económica de los centros".

"Esta fórmula permite a cada equipo directivo adaptar las actuaciones a sus necesidades reales, garantizando soluciones personalizadas, sostenibles y de rápida aplicación ante la diversidad climática andaluza", ha subrayado.

Los fondos podrán destinarse a instalación de toldos o porches, a la creación de zonas de sombra y áreas verdes; mejora del aislamiento térmico o a la incorporación de sistemas de ventilación y climatización. También se podrán destinar a la adecuación de instalaciones eléctricas u otras necesarias derivadas de las intervenciones.

De esta manera, se asegura que las soluciones sean las "más adecuadas" para cada realidad climática, contribuyendo a su vez la dinamización de la economía local y favoreciendo un desarrollo sostenible y equilibrado en todo el territorio andaluz.

Los centros beneficiarios de este programa son los colegios de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria; los centros específicos de Educación Especial; los conservatorios de música y danza; los centros de Educación Permanente (CEPER); los centros de Educación Secundaria y de Formación Profesional; las residencias escolares; los centros de enseñanzas de Régimen Especial y las escuelas infantiles de primer ciclo dependientes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Por su parte, el delegado de Desarrollo Educativo ha indicado que el nuevo Plan 'Mejora tu Centro' es "una medida concreta, útil y complementaria al Plan de Bioclimatización", que garantiza que los escolares andaluces aprendan en "aulas confortables, saludables y sostenibles, adaptadas a las distintas realidades climáticas del territorio, y refuerza el compromiso del Ejecutivo autonómico con una educación de calidad y unas infraestructuras modernas, eficientes y seguras".

El Plan de Bioclimatización, orientado a reducir las temperaturas en las aulas andaluzas con la implantación de un sistema de refrigeración junto con paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable, cuenta ya con 572 actuaciones y 182 millones de inversión acumulada desde 2019, con una segunda fase, ya en marcha, que beneficia a 80 centros más.

En Huelva, los 34 centros previstos ya disfrutan de bioclimatización, según ha precisado Soriano. "Con una inversión de 8,6 millones de euros, hemos mejorado el bienestar de miles de alumnos y docentes onubenses. Este curso seguimos ampliando el número de centros beneficiados, porque nuestro compromiso con la educación pública y sostenible es firme", ha concluido.

Ambos planes forman parte de una estrategia integral de sostenibilidad educativa, que persigue combinar confort térmico, eficiencia energética y reducción de la huella ecológica en los centros docentes públicos andaluces.