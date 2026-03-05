La Junta destina 467.000 euros a la conservación del histórico edificio del IES Padre Suárez de Granada

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín Gómez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, ha visitado el IES Padre Suárez y ha anunciado una nueva actuación destinada a la reparación integral de sus fachadas y cubiertas con una inversión de 467.510 euros.

Ello permitirá reparar integralmente más de 6.000 metros cuadrados de fachadas del edificio, tanto exteriores como interiores, así como intervenir en determinados elementos de cubierta, canalones y bajantes. Además, se realizarán mejoras en el vallado perimetral del instituto.

La obra, actualmente en proceso de licitación y con un plazo de ejecución estimado de cuatro meses, tiene como objetivo garantizar la conservación de este edificio histórico y mejorar la seguridad y las condiciones de sus instalaciones.

La delegada ha destacado que en los últimos años se han realizado distintas actuaciones para la conservación y modernización del centro que suman, junto a esta nueva actuación en las fachadas, una inversión cercana a los 837.000 euros.

Entre ellas, destacan la dotación de aulas digitales, con una inversión de más de 121.000 euros; actuaciones para la mejora del confort térmico del edificio; fondos de inversión destinados a la mejora de las instalaciones del centro; recursos para su funcionamiento ordinario; así como distintas intervenciones ejecutadas por la Agencia Pública Andaluza de Educación.

"Actuar sobre centros como el IES Padre Suárez es una prioridad, porque hablamos de edificios que forman parte del patrimonio educativo y cultural de Andalucía y con esta inversión queremos garantizar su conservación y asegurar que continúe siendo un espacio educativo de referencia para las futuras generaciones", ha señalado la delegada territorial.

Durante la visita, en la que también ha participado el gerente de la Agencia Pública Andaluza de Educación, José Antonio Toribio Gámiz, la delegada ha agradecido la acogida del equipo directivo, encabezado por su directora, Carolina Vallejo, así como del profesorado, el personal de administración y servicios y el alumnado del centro.

UN CENTRO CON TRADICIÓN

El IES Padre Suárez es uno de los centros educativos con mayor tradición de Andalucía. Fundado en 1845 como Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Granada, al amparo de la conocida Ley Pidal, fue durante casi un siglo el primer y único instituto de la provincia y mantuvo desde sus orígenes una estrecha vinculación con la Universidad de Granada.

A lo largo de sus más de 175 años de historia, por sus aulas han pasado figuras destacadas de la cultura y el pensamiento español como Federico García Lorca, Francisco Ayala, Ángel Ganivet, Elena Martín Vivaldi o Asunción Linares, considerada la primera catedrática de Ciencias de España.

El edificio actual del instituto, situado en la Gran Vía de Granada, comenzó a construirse a principios del siglo XX y fue ocupado en 1918.

Se trata de un inmueble de gran valor arquitectónico y patrimonial que, además de su función educativa, constituye uno de los referentes históricos de la ciudad.

Entre sus espacios más destacados se encuentra el Museo de Ciencias del centro, que alberga más de 10.000 piezas y constituye uno de los conjuntos didácticos y científicos más relevantes del patrimonio educativo andaluz.

El IES Padre Suárez cuenta actualmente con una comunidad educativa formada por 1.044 estudiantes, 91 docentes y 18 profesionales no docentes.