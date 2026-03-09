La Junta destina casi 1,8 millones en reparar 17 centros educativos de la provincia de Almería dañados por el temporal

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP de la Junta en Almería, Francisco Alonso, durante su visita al IES El Alquián junto a responsables del centro y representantes institucionales. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, va a invertir cerca de 1.800.000 euros en actuaciones que se ejecutarán en 17 centros educativos, entre colegios e institutos, de la provincia de Almería cuyas infraestructuras han resultado afectadas por el pasado temporal.

Así lo ha trasladado este lunes el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso, durante una visita al Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) El Alquián, uno de los centros dañados por las lluvias y el viento.

En una nota, Alonso ha detallado algunas de las intervenciones que se van a ejecutar, como la prevista en el CEIP Jerónima Reche de Chirivel para sustituir el muro exterior de contención, con una inversión de 120.000 euros. También ha citado la actuación prevista en el CEIP Venta del Viso de La Mojonera para sustituir la cubierta del gimnasio, con un presupuesto de 260.000 euros.

Asimismo, ha señalado la intervención en el IES Rey Alabez de Mojácar que, con un presupuesto de 120.000 euros, permitirá la sustitución y el refuerzo estructural del lucernario, entre otras actuaciones.

El titular provincial de Educación ha señalado que también se ejecutarán "obras de menor calado, pero que son igualmente importantes para la funcionalidad de nuestros centros educativos, como la actuación prevista en el IES Abdera de Adra, donde se invertirán 15.000 euros para la reparación de desperfectos y filtraciones".

Alonso ha informado además de que el gimnasio del centro cuenta actualmente con una cubierta de chapa simple, que presenta filtraciones y daños en múltiples localizaciones que afectan de forma generalizada a su estanqueidad.

Por ello, "en el contexto del Plan 'Andalucía Actúa' la Consejería de Desarrollo Educativo y FP va a proceder a la sustitución de esta cubierta por otra nueva para garantizar las condiciones óptimas de seguridad y habitabilidad para los usuarios de estas instalaciones", ha añadido Alonso. La actuación supondrá una inversión de 300.000 euros.

Alonso ha destacado la "inmediatez" con la que el Gobierno andaluz actúa para "recuperar la normalidad" en los centros de enseñanza de Almería.

Asimismo, ha explicado que el plan 'Andalucía Actúa', dotado de 60 millones de euros para los centros de enseñanza de toda la Comunidad Autónoma, es una medida extraordinaria destinada a que "los centros educativos andaluces mantengan, además de la funcionalidad, la seguridad, y que repercute de forma positiva en el ambiente escolar tras las circunstancias extraordinarias vividas en Andalucía".