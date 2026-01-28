La Junta destina cerca de un millón a la mejora de la climatización de los centros de la comarca de la Axarquía

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, durante la visita que ha realizado al IES La Maroma, en Benamocarra. - JUNTA

BENAMOCARRA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha destinado un total de 973.872,39 euros a la mejora de la climatización de los centros educativos públicos repartidos por los veinticinco municipios que componen la zona de inspección de la comarca de la Axarquía.

Así lo ha anunciado el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, durante la visita que ha realizado este miércoles al IES La Maroma, en Benamocarra.

Este instituto es uno de los seis centros de la provincia de Málaga incluidos en la segunda fase del Plan de Bioclimatización, junto a los IES Camilo José Cela (Campillos), Valle del Genal (Algatocín), José Saramago (Humilladero), Fuente Luna (Pizarra) y el colegio Valle del Guadiaro (Jimera de Líbar).

En estos casos, la inversión por centro asciende a 425.000 euros, alcanzando un total de 2.550.000 para la provincia. Se trata de centros ubicados en zona de severidad climática de nivel 3, que se unen a otros 30 de la provincia en los que se ejecutó la primera fase del plan, todos ellos en zona de severidad 4.

El Plan de Bioclimatización supone la instalación de sistemas de refrigeración adiabática para el acondicionamiento de los centros con técnicas bioclimáticas. Esta instalación va acompañada, además, de la implantación de placas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica. De esta forma se persigue cubrir tanto las necesidades de climatización en los centros como las de ahorro, sostenibilidad y eficiencia energética.

El delegado territorial ha destacado "el compromiso del Gobierno andaluz con la adecuación y mejora de los centros educativos de la provincia, adaptándolos a las necesidades de confort térmico y accesibilidad".

"La adecuación de nuestros colegios e institutos ha sido un objetivo prioritario para la Junta de Andalucía", ha declarado Briones durante su visita al IES La Maroma.

Junto a esos 425.000 euros del Plan de Bioclimatización, los centros educativos de titularidad pública de la comarca de la Axarquía han recibido 548.872,39 euros destinados a la mejora del confort térmico gracias al plan 'Mejora tu centro'.

En este caso, los centros disponen de autonomía para decidir su gasto, bien en toldos, pérgolas, calefacción, aire acondicionado, sustitución de ventanas o plantación de árboles, entre otros. Asimismo, y en el marco del mismo plan, los centros educativos de la Axarquía han recibido otros 806.256,18 euros, destinados a la mejora de sus instalaciones, la adquisición de material inventariable y a la ejecución de obras menores.

En lo que respecta a la provincia de Málaga, se han destinado 9,34 millones a 546 centros educativos en el marco de este plan en lo que a confort climático se refiere. A ellos se unen los 6,21 millones destinados a actuaciones en centros e inventariables. Un total de 86 municipios se han beneficiado de estos fondos. El total de inversión del plan alcanza los 15,5 millones en la provincia.

En total, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha inyectado un total de 93,5 millones de euros para la mejora de los centros andaluces en el presente curso a través del plan 'Mejora tu centro', 54 de ellos destinados a la mejora del confort térmico y 39,5 a la realización de otras actuaciones.

El pasado curso, un total de 166 centros de la provincia recibieron fondos dentro del Plan 'Mejora tu centro', por valor de 5,3 millones, a los que se sumaron las cantidades en material inventariable e instrumentos musicales percibidas por los colegios y conservatorios de Málaga, hasta rozar los siete millones de dotación extraordinaria.

Desde 2019, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha ejecutado un total de 6.635.891,88 millones en la mejora y ampliación de las infraestructuras educativas de esta veintena de municipios de la provincia.