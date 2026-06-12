La Junta destina más de 2,7 millones para mejorar la climatización de centros educativos de Jaén capital

Visita al colegio Agustín Serrano de Haro. - JUNTA

JAÉN 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía está destinando más de 2,7 millones de euros en mejorar las condiciones climáticas de los centros educativos de Jaén capital, tanto a través del Plan de Confort Térmico, con 750.000 euros, como del de Bioclimatización (dos millones).

Así lo ha indicado el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, durante una visita el CEIP Agustín Serrano de Haro.

Acompañado por su director, Federico Vilchez, ha podido comprobar de primera mano las actuaciones que se han realizado en materia de climatización, en el marco del Plan de Confort Térmico impulsado por la Junta de Andalucía para mejorar las condiciones ambientales y abordar el calor en las aulas.

"Este plan, destinado al confort térmico de los centros docentes públicos, ha supuesto una inversión de más de 750.000 euros para la mejora individualizada de la climatización en 42 centros educativos públicos de Jaén capital", ha explicado.

Gracias a esta actuación, han podido instalar o renovar sistemas de climatización adaptados a sus necesidades específicas, "favoreciendo unas condiciones más adecuadas para el desarrollo de la actividad educativa y el bienestar de alumnado y profesorado".

Los centros beneficiarios de este programa en Jaén han sido todos los colegios de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria; conservatorios Profesional y Superior de música; Centros de Educación Permanente (Ceper); centros de Secundaria y de Formación Profesional; centros de Enseñanzas de Régimen Especial y escuelas infantiles de primer ciclo dependientes de la Consejería.

El delegado ha subrayado, además, que el esfuerzo inversor del gobierno andaluz se extiende al conjunto de la provincia, donde se han destinado más de 4,3 millones de euros para mejorar las condiciones climáticas de 333 centros educativos.

"Estamos hablando de una actuación de gran alcance que refleja la firme apuesta de la Junta de Andalucía por una educación pública de calidad, con instalaciones modernas, sostenibles y adaptadas a las necesidades de toda la comunidad educativa", ha afirmado.

SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN ADIABÁTICA

Esta medida se complementa con el Plan de Bioclimatización, cuyo objetivo es reducir la temperatura en las aulas mediante la implantación de sistemas de refrigeración adiabática alimentados por energía renovable generada a través de paneles solares fotovoltaicos.

Actualmente, está en ejecución la segunda fase de este programa, que beneficiará a 17 centros educativos de la provincia de Jaén, cuatro de ellos ubicados en la capital, con una inversión cercana a los nueve millones de euros.

Esta cifra se suma a las 72 actuaciones ya finalizadas en la provincia, que han supuesto una inversión de casi 20 millones de euros. En conjunto, el Plan de Bioclimatización alcanza una inversión de 29 millones de euros en la provincia jiennense.

De este modo, la inversión total destinada por la Junta de Andalucía a la mejora de las condiciones de climatización y bioclimatización de los centros docentes de Jaén asciende a 33,3 millones de euros. Una cifra que, según Solano, pone de manifiesto el compromiso del con la modernización de las infraestructuras educativas y la creación de espacios de aprendizaje más confortables, saludables y eficientes energéticamente.

En el caso del CEIP Agustín Serrano de Haro, la inversión de más de 10.000 euros se ha destinado a instalar equipos de aire acondicionado, ventiladores y un toldo de protección en el patio de Educación Infantil y del primer ciclo de Primaria, permitiendo climatizar aulas y otros espacios del centro educativo. Además, se ha finalizado una actuación de bioclimatización con apoyo de energía fotovoltaica, con una inversión superior a los 360.000 euros.

"Estas actuaciones contribuyen a crear entornos educativos más cómodos, sostenibles y eficientes, mejorando las condiciones en las que el alumnado y el personal docente desarrollan su actividad diaria", ha declarado el delegado territorial.

Ha recordado, además, que la principal novedad de este Plan de Confort Térmico reside en el modelo de ejecución, dado que la Consejería realiza una transferencia directa de los fondos a la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario mediante procedimientos ágiles y simplificados".

Con ello se busca que "las actuaciones puedan ejecutarse con rapidez y eficacia", con el objetivo de que todas las mejoras estén plenamente operativas de cara al curso 2026-2027.

Así, cada equipo directivo ha podido adaptar las intervenciones a las necesidades específicas de su centro, garantizando soluciones personalizadas, sostenibles y de rápida aplicación ante las diferentes condiciones climáticas. La cuantía asignada a cada centro se ha establecido en función del número de aulas. La media se sitúa en torno a los 15.500 euros, mientras que los centros de mayor tamaño han recibido hasta 60.000 euros.