Junta dice que "en el colegio nadie se va a contagiar" y espera muy poco absentismo tras el "ruido" en contra del verano

SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Familias ha defendido este lunes que aunque se haya puesto "todo el foco" en Infantil y Primaria por la posibilidad de que los menores pillen el coronavirus en los centros, "en el colegio nadie se va a contagiar", idea en base a la cual espera que la falta de asistencia a los centros sea "muy poquita" y el seguimiento de las huelgas convocadas sea bajo pues, además, se han trasladado los protocolos de actuación a las familias, "lo que pasa es que ha habido mucho ruido este verano".

Así se ha manifestado en una entrevista en Canal Sur Televisión la viceconsejera, Mari Carmen Castillo, quien ha asegurado que no han improvisado y que han trabajado "muchísimo" desde marzo para preparar el inicio del curso académico 2020/2021. "Otra cosa es que nos vamos adaptando a los cambios de las autoridades sanitarias", ha agregado.

"No tenemos una situación de drama. Hay mucho ruido, muchos nervios, pero está todo controlado. Nuestros equipos directivos y nuestros profesores están haciendo su trabajo bien", ha incidido, antes de pedir a los alumnos de Educación Secundaria (ESO), que empiezan este martes el curso, que sean conscientes de la situación, pues después de haber estado en un grupo de convivencia escolar sin mezclarse con los demás "no pueden irse toda la tarde con todos los que no comparten en el instituto sin mascarilla".

En este punto, la viceconsejera ha sido preguntada por los niños de Educación Infantil y Primaria, ya que también se mezclan en el parque en fuera del colegio, algo que ha reconocido que pasa, aunque la diferencia a nivel de la concienciación que se pide es que se ha puesto todo el foco en los colegios.

"Nuestros niños van al fútbol, a la natación, al inglés, a cumpleaños, pero todo el riesgo está en el cole, pero creo que no, de hecho, creo que en el colegio es donde vamos a estar más seguros. En el colegio nadie se va a contagiar, otra cosa es que venga contagiado al colegio", ha dicho.

Preguntada por el plan B ante los contagios que se den, ha afirmado que está desde el 15 de junio, pero "no importa la de veces" que lo repitan, pues "esto es predicar en el desierto".

Así pues, ha explicado que el 15 de junio se dictaron unas instrucciones en las que se establece qué hacer si se suspende la actividad presencial; que el 6 de julio sacaron las instrucciones en las que decían como se van a organizar con un protocolo para cuando se den casos de Covid-19 en el alumnado; y que el día 10 del mismo mes "todos los directores de todos los centros" se reunieron con las servicios de Inspección Educativa para empezar a trabajar sobre esa vuelta al cole.

"Los padres se han puesto nerviosos durante agosto y es razonable, pero jamás en la historia de la educación se ha reunido un padre en un colegio antes del 10 de octubre porque ese es el modo normal. Este año en las instrucciones de julio se decía que en la primera semana de septiembre nos íbamos a reunir con todos los padres para explicarles todos los protocolos", algo que han hecho esta primera semana de curso, según ha expuesto.

"¿Hay plan B? Sí. ¿Se lo hemos explicado a las familias? Sí, durante toda esta semana primera de curso, que hemos cerrado los protocolos con las medidas que Salud cerró el 30 de agosto", que tienen "algunas precisiones". "Vamos, que sí se ha trasladado la información, lo que pasa es que ha habido mucho ruido este verano", ha subrayado.

Ha apuntado también que los cursos de formación de los coordinadores Covid se han hecho del 2 al 4 de septiembre, por lo que estaba "todo preparado" y "otra cosa es que cada centro, su protocolo no se lo ha dicho a los padres hasta que no era el momento".

TASA DE ABSENTISMO, "MUY POQUITA"

Preguntada por el absentismo, la viceconsejera ha señalado que están esperando a la finalización de un período de adaptación dado a los centros del 10 al 15 de septiembre, durante el cual cada centro determina el modo en que se va a organizar.

Según ha precisado, hay centros que han establecido entradas escalonadas, de forma que un día van 1º, 3º y 5º de Primaria y al siguiente 2º, 4º y 6º hasta que todos aprendan todas las reglas.

Así las cosas, "probablemente en Primaria esta misma semana al final sabremos la incidencia real de la falta de asistencia a los centros, que espero que sea muy poquita", ha anunciado.

HUELGAS

La viceconsejera ha sido preguntada por las huelgas y ha hecho referencia a la del sindicato "minoritario" de Docentes por la Pública, que no está "ni siquiera" en la mesa sectorial, por lo que espera que no tenga mucho seguimiento, aunque reconoce que "es legítimo" que todo el mundo pueda manifestar su opinión en contra. Esta movilización es indefinida y comienza el 15 de septiembre.

Además hay otras dos huelgas, una del Sindicato de Estudiantes para el 16, 17 y 18 de septiembre y otra de CGT, CCOO y Ustea para docentes, estudiantes y trabajadores de centros educativos el día 18.

CUANDO EL ESTADO DE ALARMA, SOLO HABÍA UN CASO

Respecto al cierre total de los centros, la viceconsejera ha afirmado que no contemplan ese escenario. De hecho, "creo que nunca tendrían que haberse cerrado todos los centros educativos simultáneamente en toda España porque fue una medida que, aunque estaba combinada con el confinamiento, que entonces tenía sentido", cuando eso ocurrió "solo había un caso" en un colegio de Málaga en toda Andalucía.

"Creo que no se va a volver a repetir", ha reincidido, antes de apuntar que se harán cierres parciales como los de ahora, en los que hay determinados centros de 0 a 3 años donde no está yendo el grupo de 2 años porque se ha detectado un positivo, pero el resto sí.

"HAY RECURSOS SUFICIENTES"

La viceconsejera ha hecho hincapié en que la Junta de Andalucía ha hecho "un esfuerzo" de dotación de profesorado, al haber este curso 5.500 profesores más en la pública y 1.000 en la concertada, que servirán para reforzar aprendizajes no aprendidos, pero también para hacer modelos de desdoble, de flexibilización y para que haya menos niños por aula "si eso es necesario".

Además, ha apuntado que han introducido, después de que el Ministerio lo aprobara el 27 de agosto, la posibilidad de enseñanza semipresencial o alterna. "Está todo preparado, lo mismo que nos vamos adaptando y si que hay modelo y distintos modos de organizarnos, creo que se está organizando bien, que los niños están seguros y hay recursos suficientes".

Sobre la preparación de los profesores y maestros ha dicho que "nadie opina sobre lo que se hace en un quirófano, lo que hace un electricista o un ingeniero para hacer un puente", sin embargo "todos" opinan sobre educación, lo que hacen los maestros y cuál tiene que ser su trabajo.

"Creo que tenemos un profesionales estupendos, más de 107.000 en el sistema público y creo que son capaces de atender a su alumnado, hemos aprendido en este tiempo que se puede alternar la docencia presencial con a distancia y de suspenderse la actividad presencial en algún centro educativo nuestros profesores seguirían el currículum a través de las redes. Creo que vamos bien", ha concluido.