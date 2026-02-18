La Junta ejecuta obras urgentes en el muro del Sipep Entre dos Aguas de Algeciras dañado por temporal

Obras en el muro de la Sección del Instituto Provincial de Educación Permanente (Sipep) Entre Dos Aguas de Algeciras (Cádiz), que fue dañado por los temporales. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, está acometiendo una actuación de urgencia en el muro de la Sección del Instituto Provincial de Educación Permanente (Sipep) Entre Dos Aguas de Algeciras (Cádiz), que fue dañado por los temporales, a través de una inversión de 33.284,27 euros y un plazo de ejecución previsto de 15 días.

El tren de borrascas de las últimas semanas ha afectado a la estabilidad del muro, lo que ha obligado a actuar con celeridad a fin de garantizar la seguridad tanto de la comunidad educativa como de los viandantes, ha informado la Junta en una nota.

En concreto, tras delimitar la zona para evitar el acceso a la misma, ya se está demoliendo el muro de la fachada principal del centro, que linda con la calle Fray Junípero Serra en la localidad algecireña. Se trata de un muro de 80 metros de longitud y que alcanza los tres metros de altura por el exterior.

De esta manera, está previsto mantener su base o, en caso de no ser posible, levantar un murete de unos 50 centímetros de altura sobre el que se colocará una malla de simple torsión, en espera de acometer una actuación de mayor envergadura que abarcará todo el cerramiento perimetral del centro, incluida la sustitución de puertas y drenajes.

Esta obra ha sido incluida dentro de la programación especial de actuaciones de urgencia como consecuencia de los daños ocasionados por el temporal en los centros educativos de Andalucía, a ejecutar por la Agencia Pública Andaluza de Educación.