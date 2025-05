La Junta entrega los premios del 41º Concurso Escolar de la ONCE, que valoran la defensa de la inclusión

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha entregado los premios de la 41 edición del Concurso Escolar de la ONCE, que este año ha distinguido a los colegios Juan XXIII de Caniles (Granada) y Novaschool Añoreta de Rincón de la Victoria (Málaga) así como el IES Antonio Gala de Alhaurín el Grande (Málaga), que también ha obtenido el Premio Nacional en su categoría.

En esta edición han participado 24.939 escolares de 363 centros educativos públicos, privados y concertados de Andalucía que han conformado un total de 1.139 grupos de trabajo bajo la coordinación de 413 profesionales de la Educación y han trabajado sobre los efectos negativos que tiene la soledad no deseada, "teniendo en cuenta la mayor incidencia que esta tiene en las personas con discapacidad", según han informado en sendos comunicados la ONCE y la Junta.

Durante su intervención, Castillo ha señalado que en los trabajos presentados se aprecia no solo la creatividad sino un extraordinario compromiso con la inclusión. Además, ha felicitado a todos los participantes del concurso, en especial a los alumnos y docentes galardonados por trabajar en el logro de una sociedad más accesible, más inclusiva y justa.

Igualmente, la consejera ha destacado el esfuerzo del sistema educativo andaluz para hacer realidad una educación sin barreras: 1.100 aulas específicas y de apoyo a la integración creadas, 3.500 Profesionales Técnicos de integración social y 37 millones de euros invertidos en accesibilidad.

Por su parte, el delegado territorial de la ONCE, Cristóbal Martínez, ha puesto de relieve que uno de cada cuatro jóvenes españoles de entre 17 y 29 años aseguran sentirse solos y casi el 70%, la gran mayoría, afirman haber sentido soledad en algún momento de sus vidas, según el primer 'Estudio sobre soledad no deseada de la juventud', elaborado por el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES) de Fundación ONCE, en colaboración con Ayuda en Acción.

"Ese dato nos debe hacer reflexionar a todos. A las administraciones, a la comunidad educativa, a las familias", ha manifestado Martínez. "Algo estaremos haciendo mal para que haya ese sentimiento tan común a unas edades tan tempranas en estos tiempos", ha añadido, tras pedir "más compromiso colectivo y conciencia para combatir entre todos la soledad no deseada".

PREMIADOS

En la categoría A (tercero y cuarto de Primaria) el ganador ha sido premiado el colegio Juan XXIII de Caniles (Granada) por su trabajo titulado 'Patios inclusivos', presentado por el grupo B de cuarto de Primaria, integrado por 15 alumnos, que ha estado coordinado por la profesora María del Mar Galera.

Los alumnos plantean en su trabajo hacer unos patios inclusivos con distintas actividades según los días de la semana para favorecer la inclusión y luchar contra la soledad no deseada. En este sentido proponen que los lunes sean los días de los juegos populares por equipos, los martes 'liguilla del quema' con dos equipos para jugar, los miércoles el día de la 'biblio patio' donde los equipos realizarán batallas de lectura; los jueves será el día para jugar a juegos de mesa; y los viernes bingo.

Al final de la semana cada equipo recibirá una recompensa y no ganará el que más puntos obtenga sino el que mejor haya jugado, no haya tenido conflictos y haya integrado a todos los miembros del equipo. Como recompensas plantean un sendero o desayunar en el parque del pueblo con el propósito de conseguir que toda la clase se configure como un gran equipo.

En la categoría B (5º y 6º de Primaria) ha ganado el centro Novaschool Añoreta de Rincón de la Victoria (Málaga), el grupo C de 5º de Primaria formado por 25 alumnos que ha coordinado Adrián Díaz con el proyecto 'La orquesta mundial', que busca que todos los participantes, sin importar su discapacidad, puedan disfrutar de un juego basado en la adivinanza del director de orquesta.

Y en la Categoría C (1º y 2º de la ESO y FP) el ganador ha sido el IES Antonio Gala de Alhaurín el Grande (Málaga) grupo BE de 4º de la ESO, integrado por 29 alumnos coordinados por el profesor Diego José López, con el proyecto 'El hilo que nos une'. También ha obtenido el Premio Nacional. En este juego, la idea es fortalecer la empatía y la solidaridad, para que todos aprendamos a sentirnos acompañados en nuestras experiencias. Todos los jugadores deben estar en un círculo, el moderador coloca un extremo del hilo en las manos de un jugador y explica que ese jugador será el primero en compartir algo personal.