La Junta garantiza "coordinación y apoyo" ante los daños del temporal en los centros educativos de Huelva

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva, Carlos Soriano, visita los centros afectados por el tempora en Isla Cristinta y Ayamonte. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Huelva, Carlos Soriano, ha visitado durante la jornada de este jueves varios centros educativos de la provincia que se han visto afectados por el fuerte temporal registrado el miércoles, con el objetivo de evaluar los daños y coordinar las actuaciones necesarias para restablecer la normalidad lo antes posible.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, Soriano se ha desplazado hasta el CEIP Sebastián Urbano de Isla Cristina, "uno de los centros más perjudicados" por la acción de una manga marina que ha causado desperfectos en ventanas, cristales, la valla perimetral y la cubierta de la claraboya central.

El delegado ha estado acompañado por el gerente de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), Alberto Moreno, así como por los técnicos municipales y la concejal de Educación del Ayuntamiento de Isla Cristina, María del Carmen Beltrán García. Durante la visita, las autoridades han evaluado los daños y han expresado su compromiso de colaboración entre administraciones para acometer de forma urgente las reparaciones necesarias y reanudar las clases presenciales en condiciones de seguridad.

Al respecto, Soriano ha agradecido la labor del equipo directivo del centro, al que ha reconocido "su implicación, su responsabilidad y su capacidad de reacción ante una situación tan imprevista".

Asimismo, el delegado se ha desplazado hasta el CEIP Padre Jesús de Ayamonte, donde se produjo el desplome parcial del falso techo de escayola de un aula. Allí ha mantenido un encuentro con el gerente de Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), técnicos municipales del Ayuntamiento de Ayamonte, el equipo directivo del centro y las concejalas de Educación e Infraestructura, con el objetivo de analizar las causas del incidente y coordinar las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de toda la comunidad educativa.

"Quiero agradecer el esfuerzo de los equipos directivos, del profesorado y de los ayuntamientos que están trabajando desde el primer momento para atender las incidencias. Desde la Junta de Andalucía estamos volcados en dar una respuesta ágil, con la colaboración de todas las administraciones, porque lo importante ahora es garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros alumnos y alumnas", ha asegurado el delegado.

Además de estas visitas, el delegado ha anunciado que en los próximos días tiene previsto desplazarse a otros centros educativos de la provincia que también han sufrido los efectos del temporal, como la Escuela Infantil La Julianita de Aracena, donde se han producido filtraciones en varias aulas y operarios del Ayuntamiento trabajan ya en su reparación, y el IES Odón Betanzos de Mazagón, que presenta daños en la valla perimetral --caída hacia la avenida Santa Clara--, acumulación de materiales en el acerado con riesgo para los transeúntes y entrada de agua en varias estancias del centro, lo que ha provocado el corte temporal del suministro eléctrico.

"La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional está plenamente comprometida con los centros afectados, y trabajaremos conjuntamente con los ayuntamientos y con APAE para que las soluciones lleguen cuanto antes", ha señalado.

En este sentido, ha valorado "el buen trabajo y la actitud ejemplar de las comunidades educativas" y ha apelado a "mantener el espíritu de colaboración y entendimiento institucional que caracteriza a la educación pública andaluza".

Con estas actuaciones, el delegado territorial ha querido mostrar "su cercanía y compromiso" con los centros educativos onubenses, priorizando los más dañados por el temporal y recordando que los servicios de planificación e inspección continúan recopilando información para actuar donde sea necesario.