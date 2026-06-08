La Junta impulsa el desarrollo de proyectos de emprendimiento en FP en 14 centros granadinos

Un total de 14 centros de Formación Profesional (FP) de Granada desarrollan actualmente proyectos colaborativos de emprendimiento y de fomento de la cultura emprendedora. Granada encabeza la participación andaluza. - JUNTA

GRANADA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 centros de Formación Profesional (FP) de Granada desarrollan actualmente proyectos colaborativos de emprendimiento y de fomento de la cultura emprendedora que, con la colaboración de empresas, tienen como principal objetivo la creación de semilleros y programas de emprendimiento ligados a centros de FP que imparten grados D (ciclos formativos de grado básico, medio o superior) o títulos LOGSE.

Granada encabeza la participación andaluza con 14 centros implicados en 14 proyectos colaborativos. De estos proyectos, los centros granadinos coordinan ocho. Así, el IES Pedro Jiménez Montoya de Baza coordina 'NexoFP', un espacio digital integral para la empleabilidad, el emprendimiento y la visibilización del talento del alumnado de FP.

Asimismo, el IES José de Mora de Baza coordina 'Wellness Innovation Hub 2026', que impulsa el emprendimiento a través de la creación de soluciones innovadoras orientadas al bienestar, la actividad física, la salud preventiva y la vida activa.

Por su parte, el IES Politécnico Hermenegildo Lanz de Granada coordina tres proyectos: 'MatchFP', una startup educativa, basada en la tecnología y la IA, que diseña una plataforma inteligente para conectar al alumnado de FP con las empresas más adecuadas a sus perfiles; el 'BTT LAB, el estándar de oro para emprendedores ciclistas', con la idea de impartir y que el alumnado domine los conocimientos para que puedan formar una empresa orientada a dar asesoramiento y formación a ciclistas de bicicleta de montaña y 'Red Emprende', donde los centros participantes, organizados como protocooperativas emprendedoras, desarrollan soluciones innovadoras vinculadas a los ámbitos cultural, social, tecnológico y sostenible de la candidatura Granada como Capital Europea de la Cultura 2031.

Al mismo tiempo, el CPIFP Aynadamar de Granada coordina 'Innovación en Prótesis mediante Fabricación Aditiva: Semilleros de Emprendimiento Digital' y el IES Albayzín de Granada coordina 'Granada Inicia', que impulsa el desarrollo de ideas y la generación de nuevos negocios sostenibles basados en el modelo de triple impacto: económico, social y ambiental, gracias a una plataforma de colaboración y también el proyecto 'Internexia', que tiene como objetivo formar semilleros intercentros de emprendimiento digital y experimentación que conectará la producción audiovisual con la asesoría de imagen personal.

La financiación máxima concedida a cada centro participante ha sido de 15.000 euros, con un tope de 60.000 euros por proyecto. Estos proyectos colaborativos están financiados con cargo a los fondos aportados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciados por la Unión Europea en el marco del programa Fondo Social Europeo Plus de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (EFESO).

De los 24 proyectos que se están desarrollando en Andalucía, la mitad corresponde a la línea de actuación que impulsa la cultura de la FP en la empresa, con iniciativas orientadas a promover modelos de excelencia a través de la identificación conjunta de desafíos y soluciones innovadoras.

Los otros doce proyectos restantes se centran en la creación de semilleros de emprendimiento, en los que el alumnado desarrolla ideas de negocio como parte de sus proyectos intermodulares o integrados, con el apoyo de empresas, administraciones locales y la comunidad educativa.