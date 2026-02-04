La Junta impulsa la figura de docentes eméritos que permitirá la colaboración de hasta 2.500 jubilados

Archivo - Imagen de archivo de aula en un centro escolar público de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la figura del profesorado emérito colaborador en centros educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios y crea la Red 'Comparte Experiencia'. Esta iniciativa pionera de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía tiene como objetivo "reconocer la trayectoria del personal docente jubilado y permitir que su conocimiento siga enriqueciendo el sistema educativo andaluz".

Tal y como ha emitido la Administración local en una nota, de esta manera, los docentes con una dilatada carrera profesional podrán regresar a los centros educativos para realizar funciones relacionadas con el asesoramiento y la formación del profesorado, así como la colaboración en actividades complementarias.

En concreto, el decreto establece un límite máximo de 2.500 colaboradores anuales para garantizar la calidad y coordinación del programa. Los docentes que se sumen a la Red 'Comparte Experiencia' no ocuparán puestos de trabajo ni realizarán funciones propias del profesorado en activo.

En esta línea, el Gobierno andaluz ha precisado que entre los requisitos para acceder a la figura de profesor emérito colaborador se encuentran el estar en la condición de jubilación por cualquier causa distinta a la incapacidad permanente, tener menos de 75 años y haber prestado servicio efectivo en centros los docentes públicos o concertados no universitarios durante al menos quince años en Andalucía.

Aunque no percibirán remuneración alguna, los docentes eméritos estarán asegurados con una póliza que les cubrirá los riesgos de accidentes, de enfermedad y de responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados a terceros. Además, contarán con una certificación que les otorgará acceso gratuito a instituciones culturales, en las mismas condiciones que el profesorado en activo.

Según ha precisado la Junta, esta nueva figura docente, que deberá renovar cada curso su condición de colaborador en un periodo que no sobrepase los tres años, estará llamado a llevar a cabo tareas como las de dinamizar la lectura y la biblioteca escolar; impartir conferencias, talleres y charlas a los miembros de la comunidad educativa; colaborar en las actividades complementarias y extraescolares del centro; asesorar al alumnado universitario en prácticas y mentoría a los docentes en prácticas; acompañar al profesorado de nueva incorporación en el centro; colaborar en los planes y programas de mediación en los conflictos entre los sectores de la comunidad educativa y asesorar a los mediadores en los conflictos que surjan en el centro y colaborar en los procesos de orientación académica y profesional del alumnado, entre otras funciones.

De esta forma, el profesor emérito podrá prestar su colaboración en los centros educativos mediante dos modalidades, la 'Vía abierta', donde el docente presenta un proyecto para que cualquier centro interesado andaluz pueda incorporarlo en su plan de centro; y la 'Vía concreta', destinado el proyecto a un centro concreto.

Asimismo, el programa estará supervisado por una comisión autonómica y ocho comisiones provinciales que velarán por la transparencia y eficacia del proceso. Además, serán los encargados de gestionar y tramitar las solicitudes de participación presentadas por el por el profesor emérito para su colaboración en los centros educativos.

En suma, tanto los docentes interesados como los centros que participarán en este programa podrán presentar sus solicitudes anualmente del 1 al 30 de junio. Con la creación de la Red 'Comparte Experiencia', Andalucía se sitúa a la vanguardia del aprovechamiento del talento sénior, "fomentando un diálogo intergeneracional que refuerza la calidad de la enseñanza y el prestigio de la profesión docente".