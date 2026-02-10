La Junta impulsa la innovación educativa en FP con un millón de euros para proyectos colaborativos

Florentino Santos (2º dcha.) y Diego Copé (izda.), en la visita al IES Galileo Galilei de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía está impulsado en el presente curso escolar "la innovación educativa en FP" con una inversión de casi un millón de euros para "proyectos colaborativos entre centros docentes públicos andaluces y empresas, con el fin de abordar retos reales del mercado laboral".

Uno de esos proyectos es promovido por el IES Galileo Galilei de Córdoba, centro que ha visitado el secretario general de Formación Profesional, Florentino Santos, y el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Córdoba, Diego Copé.

Bajo el título de 'Red de sistemas IoT en invernaderos como recurso de aprendizaje y formación en gestión hídrica y cambio climático', el instituto de la capital cordobesa, junto con otros cuatro centros de la comunidad, aborda un estudio orientado a la modernización y automatización de invernaderos, así como a la transferencia de conocimiento sobre gestión hídrica y cambio climático.

Gracias a esta iniciativa, los invernaderos de los centros participantes se equiparán con estaciones climáticas y sondas de medición automática. Con ello, tanto el profesorado, como el alumnado, podrán comprender de forma más precisa cómo se comporta el agua en el suelo y cómo influye en el desarrollo de los cultivos.

Además, se llevará a cabo la modernización de los sistemas de fertirrigación, lo que permitirá avanzar hacia una mayor automatización y, al mismo tiempo, mejorar la eficacia en la aplicación de agua y nutrientes.

A nivel general, la Junta financia 17 proyectos de innovación en este curso, de los que once están enfocados en la digitalización aplicada, con la implementación de herramientas digitales que modernicen las metodologías docentes y adapten la FP a los cambios tecnológicos y demandas del mercado laboral.

Los seis proyectos restantes forman parte de la línea de actuación destinada a introducir técnicas innovadoras a través del intercambio directo de conocimientos entre los centros educativos y el tejido productivo. En ellos colaboran 63 empresas o entidades, 55 de ellas andaluzas.

En la provincia de Córdoba, un total de once centros han participado en proyectos colaborativos de innovación. Además del IES Galileo Galilei, otros dos centros coordinan en el curso 2025/26 proyectos de este tipo. Son el caso del IES Zoco, con un trabajo orientado a reforzar la Formación Profesional en el sector automotriz, y el IES Antonio María Calero, de Pozoblanco, con el proyecto 'Bioeduca: Innovación y transferencia de conocimiento en el sector biotecnológico andaluz'.

Según ha explicado Santos, "por primera vez se ponen en marcha estos proyectos colaborativos, que suponen un cambio significativo en el paradigma de trabajo de la FP, al fomentar una estrecha colaboración entre centros educativos de distintas provincias y el sector empresarial".

Igualmente, el secretario general de FP ha destacado la excelente acogida de la convocatoria, con 95 solicitudes recibidas, señalando que "el grado de coordinación entre los actores implicados debe ser alto para asegurar el éxito de estas iniciativas, lo que a su vez favorece una transferencia de conocimiento que beneficia directamente a la sociedad".

En la nueva convocatoria, la Consejería ha duplicado el presupuesto destinado a estos proyectos, pasando de un millón de euros en la anterior edición a los 2,2 millones de esta convocatoria, un refuerzo presupuestario que permitirá que un mayor número de centros puedan dar el salto cualitativo que el mercado laboral exige actualmente.

Cada proyecto colaborativo deberá contar, como mínimo, con la participación de dos centros docentes y una entidad del sector productivo, y podrá integrar hasta un máximo de cinco centros. Los centros podrán presentar un único proyecto por cada línea de actuación y por cada título de grado o titulación Logse que forme parte de su oferta formativa. La presentación de solicitudes deberá realizarse de forma telemática a través del Sistema de Información Séneca del 11 al 24 de febrero, ambos inclusive.