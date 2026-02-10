Desalojan el centro comercial As Cancelas, en Santiago, por un incendio

Centro Comercial As Cancelas, Santiago. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en la zona de la azotea del centro comercial As Cancelas, en Santiago, ha obligado a desalojar las instalaciones.

Según han trasladado a Europa Press fuentes del 112 Galicia, sobre las 14.00 horas un particular alertaba de que veía salir humo de un tejado en esta zona.

A continuación, desde seguridad del centro comercial también se pusieron en contacto con la central de emergencias para dar aviso de un incendio en la zona de la azotea y comunicar que iban a proceder a la evacuación de las instalaciones, aunque no había personas afectadas.

Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de los Bomberos de Santiago y efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil.