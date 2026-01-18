La Junta impulsa una red andaluza de comunidades de aprendizaje, método implantado en 206 centros

Archivo - Alumnos andaluces. - CEU ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía va a impulsar la creación de una red andaluza de comunidades de aprendizaje, un método de enseñanza que ya está implantado en 206 centros andaluces y que afecta a alrededor de 30.000 alumnos. En él, están implicados más de 4.600 docentes, 4.000 voluntarios, más de 700 entidades colaboradores, medio centenar de ayuntamientos y una decena de universidades.

La distribución por provincias es de nueve en Almería; 22 en Cádiz; 19 en Córdoba; 23 en Granada; ocho en Huelva; 25 en Jaén; 59 en Málaga y 41 en Sevilla, tal como desglosa la Consejería de María del Carmen Castillo a preguntas de Europa Press. Desarrollo Educativo cuenta ya con un borrador de la orden con la que se actualiza la regulación de estas comunidades de aprendizaje y con la que se impulsará la creación de la red.

"El rasgo distintivo de una comunidad de aprendizaje es ser un centro abierto a todos los miembros de la comunidad en la que se contempla e integra, dentro de la jornada escolar, la participación consensuada y activa de las familias, asociaciones y personas del entorno tanto en los procesos de gestión del centro como en los de desarollo del aprendizaje del alumnado", explica el proyecto de orden, que se pone en marcha ya que "es preciso actualizar la regulación para posibilitar el desarrollo de metodologías interactivas en los centros interesados en esta línea diálogica de aprendizaje".

Para ser una comunidad de aprendizaje, el centro educativo tiene que llevar a cabo un "proceso de cambio en las prácticas en el aula y en la gestión". Las actuaciones que se deben aplicar giran en torno a "prácticas inclusivas, apoyadas en el incremento en cantidad, calidad y diversidad de las interacciones y en torno al fomento de la participación de la comunidad (familiares, vecinos, personas del entorno...) en la vida del centro".

Para ello, la Junta recalca que "es importante contar con personas externas al centro, con perfiles diversos, que colaboren de forma voluntaria en la implementación de las actuaciones educativas de éxito que se llevan a cabo en las comunidades de aprendizaje puesto que así se incrementa la cantidad y, sobre todo, la diversidad de las relaciones en las aulas, repercutiendo esto positivamente en más oportunidades de aprendizaje para el alumnado".

La Junta impulsa la red andaluza de comunidades de aprendizaje para "fomentar los mecanismos de coordinación entre todos los centros participantes de Andalucía, crear dinámicas de aprendizaje y colaboración mutuas, compartir recursos, experiencias e iniciativas llevadas a cabo por las comunidades de aprendizaje. Se trata de una estructura de estabilidad y permanencia para el desarrollo de las comunidades de aprendizaje desde el ámbito provincial al autonómico".