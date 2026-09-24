La Junta impulsa en Utrera (Sevilla) proyectos colaborativos de FP para reforzar la innovación y conectar con empresas

Jornadas entre centros de FP y empresas - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha organizado en Utrera (Sevilla) una jornada para impulsar los proyectos colaborativos de Formación Profesional sobre innovación, digitalización y transferencia del conocimiento y emprendimiento, entre otros, que se van a poner en marcha a lo largo de los meses de septiembre y octubre.

Según ha indicado la Junta en un comunicado, esta medida tiene como fin acercar la FP a los retos reales del mercado laboral y reforzar la conexión entre centros docentes y empresas.

El secretario general de Formación Profesional, Florentino Santos, ha abierto la jornada 'Dinamizar la FP y la empresa: Innovando en talento', que reúne en Utrera a representantes de 66 centros educativos, 90 profesores y profesoras y 34 empresas de distintos sectores productivos.

Durante las jornadas, se han compartido experiencias reales de innovación en Formación Profesional y se han abordado las oportunidades de colaboración entre los centros educativos y el tejido productivo.

El encuentro ha contado con la participación de empresas vinculadas a sectores como informática, tecnología inmersiva, inteligencia artificial, aeronáutica, transporte, biotecnología, turismo, automoción, metalurgia, carpintería y ayuda a domicilio, entre otros.

La delegada territorial de Educación en Sevilla, Gloria Guillén, participa también en las jornadas, que incluye una sesión sobre los aspectos organizativos de la convocatoria de proyectos de innovación.

En su intervención, Florentino Santos ha destacado la importancia de seguir avanzando en la colaboración entre la Formación Profesional y el sector productivo tras la universalización de la Formación Profesional dual, con una oferta práctica, adaptada y de calidad. El curso pasado se desarrollaron más de 500 proyectos de FP en Andalucía.

El secretario general ha señalado también que estas nuevas convocatorias cuentan con una dotación económica conjunta cercana a los 10 millones de euros, que permitirá ampliar el número de centros participantes y favorecer proyectos vinculados a la innovación, la digitalización, la transferencia del conocimiento y el emprendimiento.