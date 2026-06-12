La Junta inicia las obras de ampliación del CEIP Antonio Machado de Espera (Cádiz) por más de 473.000 euros

CEIP Antonio Machado en Espera. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ESPERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha iniciado obras de ampliación de espacios educativos en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Antonio Machado de Espera, con una inversión de 473.315 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses.

Según ha explicado la Junta en una nota, actualmente el colegio es de tipología C2, con dos líneas de infantil y dos de primaria, repartidas en dos sedes. Una de ellas, ubicada en la calle San Prudencio, acoge al alumnado de tres y cuatro años y la otra, en la calle Madroños, alberga infantil de cinco años y los grupos de primaria.

Así, a fin de unificar las enseñanzas en una misma parcela, la actuación prevé la construcción de cuatro nuevas aulas de infantil en uno de los dos edificios de la calle Madroños, concretamente en el más reciente, formado por un porche y dos aulas. Las cuatro aulas nuevas se construirán a continuación de las existentes, ocupando el espacio del porche y completando las seis unidades para la etapa de infantil.

Asimismo, según ha explicado la Junta, los nuevos espacios se dotarán de aseos y aulas exteriores, que se proyectarán como prolongación de las existentes y además, se creará un nuevo porche, un almacén y un cuarto para limpieza y basura. Todo ello añadirá al centro una superficie construida de 355 metros cuadrados.

La Junta ha recordado que esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y su contratación se ha realizado a través del acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación e inicio de las obras de hasta un millón de euros de presupuesto.