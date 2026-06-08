La Junta interviene para reparar los daños causados por el temporal en la Escuela de Arte José Nogué, en Jaén capital

Obras en la Escuela de ArteJosé Nogué - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional está interviniendo en la Escuela de Arte y Superior de Diseño José Nogué, en Jaén capital, uno de los centros en los que, tras el temporal de principios de año, se están ejecutando obras de sustitución de tejas y reparación del tablero de cubierta, con una inversión superior a los 105.000 euros.

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, que ha visitado las obras, ha subrayado "la apuesta que, desde la Consejería se está llevando a cabo para reparar los daños provocados por el temporal registrado a comienzos de año en los centros educativos de la provincia de Jaén".

Acompañado por la directora del centro, Ángela María Kayser, Solano ha comprobado el estado de ejecución de esta actuación de emergencia, que beneficiará a más de 270 estudiantes de la capital jiennense.

En este sentido, el delegado territorial ha explicado que los trabajos tienen como objetivo reparar los daños provocados por el temporal registrado entre finales de enero y principios de febrero, que ocasionó múltiples humedades en aulas y otros espacios de la segunda planta debido a las filtraciones de agua de lluvia.

En concreto, la intervención contempla la sustitución de las tejas y los canalones de la cubierta afectada, así como el reemplazo de las chimeneas de ventilación de fibrocemento. Además, se renovarán diversos revestimientos y se repararán las manchas de humedad existentes.

Las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de dos meses, están siendo desarrolladas por la UTE Sedeño & Muñoz SL y Construcciones Antonio Caballero Gallardo.

Por otro lado, el delegado territorial ha destacado que, en el marco del Plan Andalucía Actúa, se ha movilizado una inversión de 4,5 millones de euros para reparar los daños ocasionados por el temporal en los centros educativos de la provincia de Jaén, donde se han contabilizado más de 80 incidencias.

Asimismo, ha detallado que entre los desperfectos más frecuentes se encuentran las filtraciones y humedades, así como el deterioro de carpinterías y cerramientos. Del mismo modo, también se han registrado incidencias en los espacios exteriores de los centros educativos, principalmente por la caída de arbolado y otros daños de carácter estructural.