La Junta invertirá más de 516.000 euros en ampliar espacios en el IES Gran Capitán de Córdoba

Copé (2º dcha.), duante su visita a las obras en el IES Gran Capitán. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras para reanudar y terminar la ampliación de espacios destinados a ciclos formativos de Hostelería y Turismo en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Gran Capitán de Córdoba.

En concreto, según ha anunciado durante una visita al propio IES el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Córdoba, Diego Copé, la intervención la llevará a cabo la UTE formada por las empresas Construcciones Gallardo Barrera S.L. y Construcciones Retortillo Domínguez S.L. por un importe de 516.469,29 euros.

Los trabajos, con un plazo de ejecución de seis meses, tienen como objetivo finalizar la construcción de un nuevo taller de cocina de 160 metros cuadrados y la ampliación de un porche en 150 metros cuadrados, completando así unas obras que han sido adjudicadas anteriormente en dos ocasiones (2018 y 2023) y posteriormente abandonadas por las empresas constructoras.

Los nuevos espacios se ubican en la zona sureste de la parcela, junto a las dependencias en las que se imparte formación profesional, y su terminación requerirá la evaluación, reparación, sustitución y culminación de todos los trabajos que quedaron pendientes en los contratos previos de obra.

En el marco de la nueva intervención se llevarán a cabo demoliciones y desmontaje de elementos deteriorados por su prolongada exposición a la intemperie, así como trabajos relacionados con la estructura, cerramientos y tabiquería, cubiertas, instalaciones, carpinterías, pavimentos, pintura y urbanización exterior.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y su contratación se ha realizado a través del nuevo acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación e inicio de las obras de hasta un millón de euros de presupuesto.