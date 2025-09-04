La Junta invierte 1,1 millones de euros al CEIP Manuel Siurot de Huelva para su ampliación y reforma

HUELVA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha invertido algo más de 1,1 millones de euros en el CEIP Manuel Siurot de Huelva, para su ampliación y reforma. La actuación, que ha sido visitada este jueves por el delegado de la Junta, José Manuel Correa; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el delegado de Desarrollo Educativo y FP, Carlos Soriano, ha consistido en la demolición del edificio primitivo, construcción de un nuevo gimnasio, reforma interior del edificio principal y renovación de la montera de entrada y trabajos de urbanización.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el delegado de la Junta ha subrayado que "se ha intervenido en 127 metros cuadrados que han sido reformados y en 362 metros cuadrados construidos, lo que redundará en beneficio de los casi 500 alumnos matriculados".

A esta gran obra se suma la que se ha llevado a cabo este verano, centrada en la accesibilidad, con un presupuesto de algo más de 87.000 euros. Por otra parte, el delegado de la Junta ha dado cuenta de "otra gran actuación" en centro educativo que la Junta de Andalucía tiene prevista en la capital. "Me refiero a la reforma integral de la Escuela de Arte y Superior de Diseño León Ortega, con una inversión de 4,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses", ha dicho.

Esta intervención prevé la construcción de un nuevo edificio en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Huelva, la rehabilitación y modernización de los dos edificios actuales --antiguo Matadero Municipal y módulo de ampliación-- y la transformación total del centro, convirtiéndolo en "referente en arte y diseño en Andalucía".

Por otro lado, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha indicado que el mantenimiento de los centros educativos de la capital es "una responsabilidad compartida" entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, por eso ambas instituciones "van de la mano, con un esfuerzo inversor constante consecuencia del firme compromiso que mantenemos con la educación de calidad".

"Una educación de calidad que necesita unos centros docentes de primer nivel, acordes a las necesidades de los alumnos, modernos y accesibles para todos, como el colegio Manuel Siurot", ha subrayado.

OBRAS DE VERANO

Por otra parte, Correa también ha subrayado que este verano la Junta ha ejecutado más de 800.000 euros en la mejora de centros educativos de la provincia, de los cuales casi la mitad se han invertido en accesibilidad e inclusión, eliminando barreras arquitectónicas y creando espacios adaptados.

A nivel provincial, desde 2019 la Junta ha ejecutado 224 actuaciones de construcción, ampliación o mejora de centros educativos, con una inversión de más de 54 millones de euros. Se han beneficiado colegios e institutos de todas las comarcas, con especial atención a la accesibilidad, bioclimatización y eficiencia energética. Solo en el último curso se destinaron más de siete millones de euros adicionales para mejorar instalaciones y equipamientos de 68 institutos, conservatorios y centros de FP.

De las 224 intervenciones de la provincia, 53 corresponden a la capital con una inversión de más de 24,25 millones de euros. Entre las obras más relevantes están la reforma integral del IES La Rábida (9,1 millones), el nuevo CEIP Muelle del Tinto en el Ensanche Sur (6,7 millones), la ampliación del IES Alto Conquero y CEIP Reyes Católicos, además de 18 actuaciones de bioclimatización y placas solares fotovoltaicas en colegios e institutos.