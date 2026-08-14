La Junta invierte 16,4 millones en la mejora de 56 centros docentes de la provincia de Almería para el nuevo curso

Obras de ampliación del IES Juan Goytisolo de Carboneras (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha destinado más de 16,4 millones de euros a 63 actuaciones de construcción, ampliación o reforma de instalaciones educativas que benefician a 56 centros públicos de la provincia de Almería, que acogen a 33.167 alumnos, a lo largo de 2026.

Según ha informado la Consejería de Educación en una nota, las intervenciones se han desarrollado a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE).

Hasta el momento han finalizado 17 obras y otras 29 se encuentran en construcción, mientras que las restantes actuaciones están en diferentes fases de tramitación, bien en contratación de obras o en redacción de proyectos, con la previsión de que concluyan antes de que termine el año.

Entre las actuaciones desarrolladas este curso en la provincia figura el nuevo Instituto de Educación Secundaria de Las Salinas, en Roquetas de Mar (Almería), que se encuentra en construcción y ha contado con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-27.

En cuanto a las ampliaciones, la agencia ha desarrollado cuatro actuaciones durante 2026 en la provincia. Las obras de ampliación de las escuelas infantiles Las Norias de El Ejido y La Rosaleda de Roquetas de Mar ya han finalizado y han contado con cofinanciación de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Por su parte, se encuentran en construcción las ampliaciones del IES Al Yanub de Vera y del IES Juan Goytisolo de Carboneras. Esta última actuación se incluye dentro del Fondo de Transición Justa (FTJ).

58 OBRAS DE REFORMA DE CENTROS

En lo que se refiere a las obras de reforma, mejora y modernización, la Consejería ha señalado que 2026 ha estado marcado en gran parte por la "necesidad sobrevenida" de reparar los daños causados por el temporal de principios de año en los centros educativos.

Al mismo tiempo, han continuado los trabajos destinados a mejorar la accesibilidad de los edificios docentes, con actuaciones para eliminar barreras y adaptar espacios. De esta forma, durante este año han finalizado o está previsto que terminen un total de 58 obras de reforma de centros en la provincia.