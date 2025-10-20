La Junta invierte 380.000 euros en el refuerzo de infraestructuras educativas en Encinasola (Huelva)

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Huelva, Carlos Soriano, en su visita al CEIP Rufino Blanco de Encinasola. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ENCINASOLA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Huelva, Carlos Soriano, ha visitado este lunes el CEIP Rufino Blanco de Encinasola para conocer el resultado de las actuaciones ejecutadas recientemente en materia de infraestructuras, equipamiento y digitalización educativa.

Durante la visita, el delegado ha confirmado además la resolución de la incidencia de conectividad que afectaba al colegio, una situación "ya solventada tras la intervención coordinada entre la Delegación Territorial, el Ayuntamiento y la compañía Telefónica", ha indicado en una nota.

Soriano ha destacado "la apuesta firme del Gobierno andaluz por mejorar las condiciones de los centros educativos, también en los municipios rurales y de menor población", y ha destacado que Encinasola "ha sido objeto de una inversión global superior a 383.000 euros desde 2020, que se ha traducido en mejoras visibles, sostenibles y duraderas para la comunidad educativa".

El CEIP Rufino Blanco ha sido objeto de dos "importantes actuaciones" en los últimos años. Por un lado, la construcción de una nueva escalera de emergencia, con una inversión de 41.249 euros, finalizada en septiembre de 2020. Por otro, las obras de bioclimatización y la instalación de energía fotovoltaica, que supusieron una inversión de 330.752 euros y concluyeron en noviembre de 2023. Estas actuaciones han permitido dotar al centro de "mayor seguridad, eficiencia energética y confort térmico", en línea con los criterios de sostenibilidad y modernización impulsados por la Junta de Andalucía en la red pública educativa.

EQUIPAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN

La administración andaluza ha señalado que a estas actuaciones "se suman los 9.173 euros destinados a la dotación de aulas digitales, que han permitido la instalación de paneles interactivos fijos y móviles en el CEIP Rufino Blanco y en el S.E.P. Montes Claros, ya entregados y en funcionamiento". Además, se ha realizado una inversión adicional en equipamiento y funcionamiento, "lo que eleva la inversión total en los centros educativos del municipio a 383.342 euros".

Durante la visita, el delegado ha verificado la "plena normalización" del servicio de Internet en el CEIP Rufino Blanco, tras los problemas de conectividad registrados. Estos problemas, derivados de las condiciones geográficas y de cobertura de la zona, se encuentran ya totalmente solucionados "gracias a la coordinación entre la Delegación Territorial, el Ayuntamiento de Encinasola y los técnicos de la compañía operadora".

Soriano ha subrayado que "la conectividad es hoy un recurso esencial para el aprendizaje, y la Junta ha actuado con celeridad para garantizar que el alumnado y el profesorado dispongan de un acceso estable y de calidad a los recursos digitales". Asimismo, ha agradecido al Ayuntamiento de Encinasola su implicación y colaboración en la resolución de la incidencia, destacando que "el trabajo conjunto entre administraciones y empresas suministradoras es fundamental para garantizar que ningún centro educativo quede atrás por razones geográficas o técnicas".

El delegado ha concluido subrayando que "la Junta de Andalucía reafirma su compromiso con la educación en todos los territorios, garantizando que el alumnado de las zonas rurales acceda a un modelo educativo público de calidad, inclusivo y con igualdad de oportunidades", apuntando que "estas actuaciones reflejan la apuesta de la Junta por fortalecer un sistema educativo sólido y equilibrado en toda la comunidad autónoma, que asegure recursos, tecnología y servicios adecuados para todo el alumnado".