La Junta invierte casi diez millones de euros en los centros educativos de Albolote (Granada)

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, ha visitado un centro de Albolote (Granada)

ALBOLOTE (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, ha presentado en Albolote el balance de las inversiones realizadas por la Junta de Andalucía en el municipio desde 2019, que alcanzan una cifra cercana a los 10 millones de euros.

Esta inversión se enmarca dentro de la estrategia global que ha supuesto una inversión de más de 72 millones de euros en el Área Metropolitana de Granada.

Junto al alcalde de Albolote, Salustiano Ureña, y los directores de los centros educativos del municipio, la delegada ha subrayado que estas cifras "no son solo números, sino actuaciones concretas que mejoran el día a día de nuestro alumnado y refuerzan la calidad de la educación pública".

"Estamos hablando de una inversión histórica en Albolote, que demuestra que la educación es una prioridad real para la Junta de Andalucía; invertimos para garantizar igualdad de oportunidades y para construir futuro", ha afirmado.

El grueso de la inversión corresponde a actuaciones del Plan de Infraestructuras Educativas (APAE), con una cuantía superior a los nueve millones de euros desde 2019.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran la construcción del nuevo instituto del municipio, con una inversión de más de cinco millones de euros, así como la ampliación y sustitución del CEIP San Isidro Labrador, que ha superado los tres millones de euros.

También se han ejecutado mejoras de accesibilidad, eficiencia energética y adecuación de espacios en centros como el IES Aricel, el CEIP Tínar o la Escuela Infantil Francisco Lucilo de Carvajal.

"Estas intervenciones no solo modernizan edificios, sino que amplían oportunidades y mejoran las condiciones en las que enseñan y aprenden nuestros docentes y estudiantes", ha señalado la delegada.

Asimismo, la digitalización ha sido otro eje prioritario, con una inversión de más de 430.000 euros para la implantación de Aulas Digitales en distintos centros educativos de Albolote, dotándolos de equipamiento tecnológico actualizado.

También se han destinado cerca de 150.000 euros a gastos de funcionamiento para el curso 2025-2026, para garantizar la actividad ordinaria de los centros con calidad y estabilidad.

En materia de confort térmico, la inversión ronda los 100.000 euros, con la que se han mejorado las condiciones ambientales en varios colegios e institutos y avanzando en eficiencia energética.

"Queremos que el frío o el calor no sean un obstáculo para aprender, el bienestar también es calidad educativa", ha destacado Martín Gómez.

NUEVAS ACTUACIONES

De cara a 2026, se incorporan nuevas inversiones, con más de 100.000 euros destinados a actuaciones estructurales en el IES Aricel.

Además, en colaboración con la Diputación de Granada, se han movilizado alrededor de 100.000 euros para actuaciones de mejora en el CEIP Abadía.

A través del programa Mejora tu Centro y fondos de inversión plurianuales, se han destinado más de 80.000 euros a la modernización progresiva de infraestructuras, junto a una inversión cercana a los 30.000 euros en equipamiento inventariable para reforzar los recursos materiales en las aulas.