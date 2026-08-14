Archivo - La Junta invierte diez millones en la mejora de 66 centros docentes de la provincia de Granada para el nuevo curso - JUNTA - Archivo

GRANADA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 66 centros educativos públicos de la provincia de Granada se benefician de obras de mejora de sus infraestructuras gracias a un total de 71 actuaciones desarrolladas a lo largo de este año por la Consejería de Educación a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE). Estas intervenciones suman un presupuesto de más de diez millones de euros en instalaciones que acogen a 25.140 alumnos y alumnas.

En concreto, han finalizado hasta el momento 20 obras mientras que 14 están en construcción. Las restantes actuaciones se encuentran en diferentes fases de tramitación (contratación de obras o redacción de proyectos) y se prevé que finalicen antes de que termine el año.

Así, en Granada se han terminado las ampliaciones de las E.I. La Alcazaba de Guadix y Los Almendros de Motril, y está en ejecución la construcción de un gimnasio en el CEIP San Juan de Dios de la capital.

En lo que se refiere a obras de reforma, mejora y modernización, el año 2026 ha estado en gran parte marcado por la necesidad sobrevenida de reparar los daños causados por el temporal de principios de año en los centros educativos.

Al mismo tiempo, han continuado también los trabajos de accesibilidad de los edificios docentes, eliminando barreras y adaptando espacios. De esta manera, este año se han finalizado o está previsto terminar un total de 68 obras de reforma de centros en la provincia de Granada.

Estas actuaciones se llevan a cabo en desarrollo de los planes de infraestructuras educativas de la Consejería de Educación, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación.