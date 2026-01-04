Junta invierte en Málaga cerca de 14 millones en equipamiento y tecnología para centros educativos

Archivo - Imagen de archivo de un aula de un colegio. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha distribuido en 2025 equipamiento a los centros educativos de Andalucía por un valor total superior a los 72 millones de euros, cifra que supone la mayor inversión anual en este concepto en los últimos siete años. En la provincia de Málaga, la inversión ha supuesto 13,9 millones de euros.

Desde 2019, el valor del mobiliario, el equipamiento tecnológico y demás artículos facilitados a los centros andaluces para su funcionamiento asciende a 242 millones de euros, 41,62 millones en Málaga, han informado desde el Gobierno andaluz a través de un comunicado.

Así, han señalado que dentro de la inversión realizada en la región en 2025 destacan los 68,7 millones de euros destinados a equipamiento tecnológico, principalmente a la adquisición, entrega e instalación de dispositivos portátiles y aulas digitales interactivas en el marco del Programa de Cooperación Territorial para la Digitalización del Ecosistema Educativo #EcoDigEdu, que cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation UE y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

En desarrollo de este programa, la consejería ya finalizó el pasado febrero la entrega de 91.233 ordenadores portátiles y tablets entre 1.400 centros educativos de Andalucía, y desde el mes de abril está distribuyendo e instalando paneles digitales y diversos complementos para la creación y dotación de aulas digitales.

Una vez se complete la distribución serán más de 59.400 las aulas digitales creadas o actualizadas, 10.485 en Málaga con una inversión de 26,8 millones. Desde el año 2019, la inversión en equipamiento tecnológico para los centros educativos de la región supera los 170 millones de euros.

En lo que se refiere a mobiliario, la inversión realizada en 2025 ha sido de más de 2,2 millones de euros (355.353 euros en Málaga) y en los últimos siete años se han distribuido pupitres, sillas, armarios y demás artículos de esta tipología por un importe de 20 millones de euros, casi cuatro millones entre los centros de la provincia malagueña.

Han subrayado también la inversión destinada a la adquisición de material para el alumnado con necesidades educativas especiales, como las ayudas técnicas --pupitres, ordenadores y material específico-- y el didáctico específico para las aulas de apoyo, con una inversión de 700.796 euros en 2025 y de más de siete millones de euros desde 2019.

Además, en 2025 se ha destinado más de 360.000 euros a la adquisición y entrega de equipamiento para Ciclos Formativos, y la inversión en este concepto desde el año 2019 asciende a más de 35 millones de euros.