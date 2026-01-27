Junta invierte más de 205.000 euros para eliminar barreras en el CEIP Blas Infante de Puerto Serrano (Cádiz)

Vista del CEIP Blas Infante de Puerto Serrano (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO SERRANO (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha iniciado las obras de eliminación de barreras arquitectónicas en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Blas Infante de Puerto Serrano (Cádiz), que supondrán una inversión de 205.439,70 euros y tienen un plazo de ejecución previsto de cinco meses.

El colegio Blas Infante se compone de cinco edificios ubicados en dos parcelas diferentes, separadas entre sí por una calle peatonal, como ha indicado en una nota la Junta de Andalucía.

La intervención se centrará en eliminar las barreras de acceso a la parcela en la que se localiza el edificio del gimnasio, mediante la construcción de una rampa, y en adecuar a la normativa actual el aseo adaptado situado junto al módulo deportivo. Además, se instalará un ascensor en el edificio principal, en el que se imparten las clases de tercero a sexto de primaria, y se adaptará un segundo aseo en este aulario.

Esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación.

Cuenta con cofinanciación europea a través del Programa de Andalucía Feder 2021-2027 y su contratación se ha realizado a través del nuevo acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación e inicio de las obras de hasta un millón de euros de presupuesto.