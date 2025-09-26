La Junta invierte más de 2,2 millones de euros en infraestructuras educativas en la Comarca de Baza (Granada)

GRANADA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha invertido más de 2,2 millones de euros en infraestructuras educativas en la comarca de Baza (Granada) y, concretamente, 1,27 millones destinados a este municipio, según ha puesto de manifiesto la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, que ha visitado este viernes el IES Alcrebite.

Allí, junto al alcalde, Pedro J.Ramos, ha presentado las actuaciones que se ejecutarán en el centro gracias a los fondos de inversión del curso 2024-2025 y que forman parte del conjunto de inversiones que la Junta de Andalucía está impulsando en la comarca, según informa la Junta en una nota.

En este instituto se acometerán dos proyectos de mejora que supondrán una inversión total de 37.629 euros. El primero de ellos corresponde a la reforma integral de los aseos de la planta baja destinados al alumnado, con un presupuesto de 18.634 euros, mientras que el segundo contempla la reparación de todo el perímetro del centro, incluyendo la sustitución de vierteaguas y la renovación del vallado exterior e interior de las pistas deportivas, con un importe de 18.995,79 euros.

La delegada, que también ha visitado otros centros educativos de Baza, ha destacado que estas intervenciones "no son simples reformas, sino una apuesta firme por la mejora de las condiciones de estudio de los jóvenes de Baza, garantizando espacios educativos dignos, seguros y modernos".

Además, ha puesto en valor que el esfuerzo inversor de la Junta en el municipio de Baza asciende ya a 1.272.995,57 euros en el periodo comprendido entre 2019 y 2025, con actuaciones en prácticamente todos los niveles educativos y en diferentes líneas de inversión.

INVERSIONES

En el ámbito de los fondos de inversión 2024-2025, se han destinado 200.373 euros a los centros de Baza. El IES Pedro Jiménez Montoya ha recibido 37.996 euros para dos proyectos, el IES José de Mora 37.811euros, el IES Alcrebite 37.629,79 euros, el Conservatorio Profesional de Música José Salinas 37.942,53 euros y el colegio rural Maestro Sánchez Chanes 14.236,61 euros.

A esta cifra hay que sumar los 18.150 euros destinados al Conservatorio José Salinas para la adquisición de instrumentos musicales y los 16.607,29 euros en material inventariable que han llegado a diferentes centros como la escuela infantil Santo Ángel, los colegios Ciudad de Baza, Francisco de Velasco, Jabalcón, San José de Calasanz y el CEPER María de Luna.

También se han invertido 18.000 euros en el IES Pedro Jiménez Montoya para la modernización de créditos de Formación Profesional, así como 54.719 euros en equipamiento informático con fondos MRR que han permitido dotar de dispositivos electrónicos a centros como el propio Pedro Jiménez Montoya, el CEIP Ciudad de Baza, el CEIP San José de Calasanz, el CEIP Jabalcón, el IES José de Mora y el CDP Divino Maestro.

A ello se suma una inversión de 48.150 euros en obras de mantenimiento correctivo en el CEIP Jabalcón, cofinanciadas por la Diputación y el Ayuntamiento de Baza, y los 55.000 euros destinados a reparar los daños ocasionados por la DANA en 2024 en el IES José de Mora.

En cuanto a las inversiones en infraestructuras realizadas en el periodo 2019-2025, el municipio ha recibido un total de 896.751 euros.

Entre ellas destacan la reforma integral del Conservatorio José Salinas con 441.874,17 euros, varias actuaciones en el IES Pedro Jiménez Montoya que suman 358.718,34 euros y que han incluido la mejora del vallado perimetral, los aseos de alumnado TEA y el depósito de gasoil, además de la modernización de las instalaciones de ciclos formativos, así como diferentes intervenciones en el IES José de Mora, entre ellas la adecuación del gimnasio y la mejora de espacios para aulas, con un montante global de 96.159 euros.

La delegada territorial ha subrayado que "estas inversiones son una muestra del compromiso de la Junta con la igualdad de oportunidades y la mejora de las condiciones de aprendizaje del alumnado" y ha señalado que "el esfuerzo realizado en Baza refleja una apuesta por consolidar una educación pública de calidad, inclusiva y adaptada a las necesidades actuales de la comunidad educativa, con inversiones que abarcan desde infraestructuras de gran envergadura hasta la modernización de equipamientos tecnológicos".