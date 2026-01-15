La Junta invierte más de 700.000 euros en mejorar las instalaciones de centros de Lucena (Córdoba)

Copé (centro), en su visita a Lucena. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LUCENA (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha invertido en el curso 2025-26 más de 700.000 euros en mejorar las infraestructuras de centros educativos públicos de Lucena (Córdoba), tal y como ha recalcado el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé, en su visita al Instituto de Educación Secundaria Juan de Aréjula y al CEIP Al-Yussana.

Según ha indicado la Administración autonómica en una nota, Copé, que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Aurelio Fernández, y la concejala de Educación, Miriam Ortiz, ha puesto en valor que entre los programas impulsados este curso por la Junta destacan dos.

Así, el primero de ellos, orientado a mejorar el confort térmico de las instalaciones, supondrá una inversión de 415.170 euros. Los centros, que ya disponen de los fondos, tendrán libertad para decidir las actuaciones más adecuadas a sus necesidades, como por ejemplo ventiladores, toldos, paneles fotovoltaicos o sistemas de ventilación natural, entre otras opciones.

La segunda apuesta, denominada 'Mejora tu centro', destina una partida económica en centros públicos lucentinos de casi 325.000 euros, abarcando actuaciones en tres ámbitos como de mejora instalaciones, adquisición de material y compra de instrumentos musicales, dependiendo de la tipología de centro. A nivel provincial, estos dos programas poseen un presupuesto de más de 9,5 millones de euros en la provincia.

En su clara apuesta por Lucena, la Junta de Andalucía ha invertido en infraestructura y equipamientos educativos más de seis millones de euros en Lucena desde 2019. De dicha partida, más de cuatro millones corresponden a actuaciones realizadas por la Agencia Pública Andaluza de Educación (Apae).

DOTACIÓN DIGITAL

Otra gran partida, más de 1,3 millones de euros, corresponde a la dotación digital, tanto de dispositivos móviles (portátiles y chorebooks), como a la creación y/o modernización de Aulas Digitales Interactivas (ADI). Los objetivos de tal apuesta radican en cerrar la brecha digital, personalizar el aprendizaje y preparar a nuestros jóvenes para los retos de una sociedad digital.

Esta partida, igualmente, aumentará en breve ya que en el CEIP Nuestra Señora de Araceli se instalará próximamente un sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática. Esta actuación se enmarca dentro del II Plan de Bioclimatización de Andalucía que beneficiará a 19 centros de la provincia, con una inversión de ocho millones de euros.

Asimismo, últimamente, la Junta de Andalucía ha ampliado la oferta formativa del municipio con seis nuevos Ciclos Formativos de Formación Profesional. Tres de ellos en el IES Sierra de Aras (Grado Superior de Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluido, Grado Medio de Actividades Comerciales y Grado Medio de Comercialización de Productos Alimenticios), dos en el IES Marqués de Comares (aumento de un grupo de 2º del Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Grado Medio de Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas) y uno en el IES Juan de Aréjula (Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia).