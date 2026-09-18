La Junta invierte más de 800.000 euros para mejorar y reparar el IES Padre Suárez de Granada capital

La delegada de Educación, María José Martín, que la inversión permite actuar tanto sobre necesidades de conservación que presentaba el edificio como sobre los daños provocados por los terremotos registrados en agosto. - JUNTA

GRANADA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Educación y de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha invertido 808.970 euros para distintas actuaciones de mejora, conservación y reparación en el IES Padre Suárez de la ciudad de Granada.

Esta inversión comprende dos importantes intervenciones actualmente en construcción, destinadas a reparar las patologías existentes en las fachadas, cubiertas y terrazas del centro, a las que se suma una tercera actuación, actualmente en curso, por importe de 100.000 euros, destinada a reparar los daños ocasionados por los terremotos registrados en agosto de 2026.

La primera actuación contempla la reparación de patologías en cubiertas y terrazas del IES Padre Suárez, con una inversión de 241.460 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Los trabajos incluyen la reparación de las azoteas que dan al patio interior y de dos zonas de un paño de la cubierta de zinc que vierten sus aguas hacia estas azoteas.

Asimismo, se interviene en canalones y bajantes y se lleva a cabo el saneado de los techos interiores afectados por las filtraciones provocadas por el último periodo de lluvias frecuentes e intensas.

La segunda actuación supone una inversión de 467.510 euros y contempla la reparación de las patologías de las fachadas y la cubierta del centro, con un plazo de ejecución de cuatro meses. La intervención comprende la reparación completa de las fachadas exteriores e interiores, incluido el vallado perimetral, además de actuaciones puntuales en elementos de cubierta, canalones y bajantes.

A estas dos actuaciones se suman 100.000 euros adicionales que se encuentran actualmente en curso para atender los daños provocados por los terremotos de agosto de 2026, elevando así la inversión movilizada en el centro hasta los 808.970 euros.

En conjunto, las actuaciones permiten intervenir sobre elementos esenciales del edificio y mejorar su estado de conservación. La actuación de reparación de fachadas afecta a 6.197,50 metros cuadrados de fachada, mientras que los trabajos sobre cubiertas y terrazas incluyen las zonas de azotea que dan al patio interior, parte de la cubierta de zinc, canalones, bajantes y techos interiores afectados por filtraciones.

La delegada de Educación de la Junta en Granada, María José Martín, ha destacado la importancia de estas intervenciones en el IES Padre Suárez, y ha señalado que "estas actuaciones reflejan el compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora y conservación de los centros educativos de Granada y con que la comunidad educativa disponga de unas instalaciones adecuadas, seguras y en las mejores condiciones para desarrollar su actividad".

Martín ha subrayado asimismo que la inversión permite actuar tanto sobre necesidades de conservación que presentaba el edificio como sobre los daños provocados por los terremotos registrados en agosto, dando respuesta a las necesidades del centro y de sus 843 alumnos.