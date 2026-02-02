La Junta invierte más de cinco millones en mejorar los centros educativos de la Comarca de Baza (Granada)

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, en un centro de Baza (Granada) - JUNTA DE ANDALUCÍA

BAZA (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha presentado en Baza (Granada) el balance de inversiones realizadas por la Consejería en la Comarca de Baza, donde la inversión global supera los cinco millones de euros.

Durante su intervención, la delegada ha subrayado que estas actuaciones se apoyan en dos ejes prioritarios que influyen directamente en el día a día de estudiantes y docentes: el confort térmico y la transformación digital de las aulas.

"No hablamos solo de cifras, hablamos de aulas más confortables en invierno y en verano, de energía limpia, de tecnología que abre oportunidades y de una educación pública preparada para el siglo XXI", ha resaltado.

En el conjunto de la comarca se destinan más de 320.000 euros a medidas de confort térmico para el periodo 2025-2026, a lo que se suma un proyecto ya ejecutado de bioclimatización con energía fotovoltaica de 425.000 euros; en el municipio de Baza, la inversión en bienestar climático alcanza más de 224.000 euros repartidos en varios centros.

Asimismo, la digitalización de las aulas supone en la Comarca una inversión cercana al millón de euros, de los que más de 569.000 euros corresponden a Baza; en el ámbito comarcal también se benefician con casi 390.000 euros Benamaurel, Caniles, Zújar, Freila, Cuevas del Campo y Cortes de Baza.

Más allá de estos dos ejes, la inversión incluye fondos APAE, gastos de funcionamiento, mejoras en Formación Profesional, dotación de instrumentos musicales, obras de verano y actuaciones derivadas de la DANA, alcanzando en cifras globales más de 3,3 millones de euros en el municipio de Baza y cantidades destacadas en el resto de la Comarca.

La delegada ha presentado estos datos en el Ayuntamiento de Baza, junto al alcalde, Pedro Justo Ramos Martínez, y directores de centros educativos.