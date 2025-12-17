La Junta inyecta más de 4,3 millones en mejorar los centros públicos de la provincia de Córdoba

El delegado del Gobierno andaluz, Adolfo Molina (dcha.), y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, en el marco del Plan 'Mejora tu centro', inyectará entre todos los centros públicos cordobeses más de 4,3 millones para mejorar y modernizar sus instalaciones. Estas ayudas, que a nivel regional ascienden a 39,5 millones, se suman a los 5,2 millones transferidos directamente el mes de noviembre de 2025 para la mejora de la climatización.

Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, así lo ha anunciado el delegado del Gobierno andaluz, Adolfo Molina, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé, en el balance que han realizado del primer trimestre de curso escolar. En total, y desde que se inició el 25-26, los centros docentes públicos cordobeses han recibido 9,5 millones en mejorar su infraestructuras y equipamientos.

El objetivo principal de este nuevo plan 'Mejora tu centro' es reforzar la capacidad de decisión de los centros, incrementar la eficiencia del gasto y promover soluciones adaptadas a la diversidad territorial y a las características específicas de cada comunidad educativa.

Las intervenciones previstas, y según la tipología de cada centro, se estructuran en tres grandes bloques. La primera, destinada a mejorar las condiciones de habitabilidad, funcionalidad y calidad educativa. Incluyen obras en accesos, cerramientos, fachadas, cubiertas, adecuación de espacios, instalaciones, pintura, rotulación, instalaciones de comunicaciones y sanitarias, y medidas de seguridad, entre otras.

Esta medida contribuye a su vez a la dinamización de la economía local, impulsando la contratación de pequeñas obras y servicios vinculados al tejido empresarial de cada municipio y comarca. Podrán recibir estos fondos los centros docentes públicos de Educación Secundaria, las residencias escolares, los centros de enseñanzas de Régimen Especial, y las escuelas infantiles de Primer Ciclo.

También se contempla la concesión de fondos dirigidos a la adquisición de material académico y educativo. Los centros beneficiarios son los conservatorios elementales de Música, los centros y secciones de Educación Permanente y los colegios de Educación Infantil y Primaria, así como los centros específicos de Educación Especial. Finalmente, hay una partida específica para la renovación y adquisición de instrumentos musicales de los conservatorios Profesionales y Superiores de Música.

El modelo de ejecución se basa en la transferencia directa de los fondos a los centros docentes, garantizando la autonomía en la gestión. La cantidad asignada se ingresará en la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario antes de la finalización del presente año 2025.

Estas intervenciones representan un avance más en la política de mejora de las infraestructuras educativas impulsada por la Junta de Andalucía, reforzando la calidad de los entornos escolares, fomentando su sostenibilidad y garantizando un marco adecuado para la actividad docente y el aprendizaje del alumnado.

A la inversión anteriormente expuesta, hay que sumar la dotación efectuada por la Junta a los centros públicos cordobeses en dispositivos digitales, así como en la creación de Aulas Digitales Interactivas (ADI). En la provincia de Córdoba, la actuación supondrá un impulso decisivo para la digitalización, con la dotación de 5.437 aulas de esta tipología que beneficiarán a 425 centros educativos.

La inversión total en estas ADI supera los 15,2 millones de euros, a lo que hay que añadir más de 2,6 millones Meuro en reparto de dispositivos móviles (portátiles y 'chorebooks'). La apuesta total de la Consejería de Desarrollo Educativa y Formación Profesional en digitalización se acerca a los 18 millones.

II PLAN DE BIOCLIMATIZACIÓN DE ANDALUCÍA

Otra de las grandes novedades del primer trimestre de curso ha residido en el anuncio por parte de la Junta del II Plan de Bioclimatización de Andalucía, donde 19 centros públicos cordobeses, con una inversión de ocho millones, se beneficiarán de un sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática. Dicho importe se une a los 27 millones ya invertidos en el primer plan, donde se actuó sobre 93 centros cordobeses.

Este sistema permite enfriar los espacios de manera eficiente y ecológica, reduciendo el consumo energético hasta un 90% respecto a los aires acondicionados tradicionales. Además, ni reseca el ambiente ni provoca cambios bruscos de temperatura, lo que previene las enfermedades respiratorias.

DECRETO DE RECONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO

Igualmente, se ha puesto en valro que el consejo de gobierno de la Junta aprobó en la jornada del martes el decreto que desarrolla la Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado, que tiene como objetivo principal reforzar la consideración y el respeto debidos al personal docente de centros no universitarios en el ejercicio de sus funciones, buscando un clima de convivencia y respeto en toda la comunidad educativa.

Dicho decreto dispone medidas concretas para garantizar la protección, el apoyo y el reconocimiento del profesorado. Así, establece la condición de autoridad pública para los docentes, lo que implica que su testimonio tendrá presunción de veracidad y contará con el respaldo legal necesario en el ejercicio de sus funciones. Igualmente, regula los procedimientos para solicitar protección jurídica y apoyo psicológico gratuitos en aquellos casos en los que sean necesario.

El desarrollo normativo también incluye medidas para impulsar la valoración social de la función docente. De este modo, se realizarán campañas informativas y divulgativas para aumentar la consideración, respeto y prestigio del profesorado, visibilizando la importancia social de su tarea. Asimismo, el decreto es de aplicación en cualquier situación en la que un docente pueda ser vulnerado en el ejercicio de su profesión, incluyendo el ciberacoso y cualquier acto que atente contra su integridad física o moral.